ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు : 12 కేంద్రాల్లో కొనసాగుతున్న రీపోలింగ్ - నిఘా నీడలో కేంద్రాలు..!
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 6 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని 12 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇవాళ ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కాగా… సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటర్లకు అవకాశం ఉంటుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆదివారం (నవంబర్ 1న) జరిగిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల (మున్సిపల్) ఎన్నికల పోలింగ్ తీవ్ర రాజకీయ ఉద్రిక్తతలకు, ఆరోపణలకు దారితీసింది. కొన్ని చోట్ల అక్రమాలు జరిగాయన్న నివేదికల ఆధారంగా 6 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని మొత్తం 12 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (SEC) ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఆదివారం అర్ధరాత్రి వేర్వేరు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తూ.. ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఆదివారం జరిగిన పోలింగ్ను రద్దు (చెల్లుబాటు కాదని) చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయా చోట్ల ఇవాళ ఉదయం 7 గంటల నుంచి రీపోలింగ్ షురూ అయింది.
ఎక్కడెక్కడ రీపోలింగ్…?
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో అత్యధికంగా రీపోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. జమ్మలమడుగు మున్సిపాలిటీలోని వార్డు నంబర్లు 3, 17, 29 పరిధిలోని మూడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ జరుగుతోంది.కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 15వ వార్డులోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో రీపోలింగ్ ఆదేశించారు.
పులివెందుల మున్సిపాలిటీలోని 1, 3, 7 మరియు 8వ వార్డుల పరిధిలోని 4 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.ఈ ప్రాంతాల్లో బూత్ క్యాప్చరింగ్ చోటుచేసుకుందని, పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా కలుషితమై ఓటర్లు స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోలేకపోయారని జిల్లా యంత్రాంగం, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు సమర్పించిన సమగ్ర నివేదికల ఆధారంగా ఎస్ఈసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మున్సిపాలిటీలోని 23వ వార్డు పరిధిలోని 2 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ ఆదేశించారు.అనంతపురం జిల్లా అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 30వ వార్డులోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో రీపోలింగ్ జరుగుతోంది.ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తి మున్సిపాలిటీలోని 14వ వార్డు పరిధిలోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో కూడా సోమవారం రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
రీపోలింగ్ జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లోని పోటీ అభ్యర్థులందరికీ లిఖితపూర్వకంగా సమాచారం అందించాలని, అలాగే ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మరియు డిజిటల్ మీడియా ద్వారా స్థానిక ఓటర్లకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని ఎస్ఈసీ ఆదేశించింది. రీపోలింగ్లో పాల్గొనే ఓటర్ల ఎడమ చేతి వేలికి (నడుము వేలికి/మధ్య వేలికి) చెరగని సిరా (Indelible ink) చుక్కను వేయాలని స్పష్టం చేశారు.
ఆదివారం నమోదైన పోలింగ్ వివరాలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు (మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు) ఆదివారం రోజున పోలింగ్ నిర్వహించారు. మొత్తం 3,453 వార్డుల పరిధిలో నమోదైన 96,89,061 మంది ఓటర్లకు గాను 58,48,040 మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60.3 శాతం ఓటింగ్ నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చోటుచేసుకున్న ఘటనలు మినహా రాష్ట్రంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగానే ముగిసిందని ఎన్నికల కమిషనర్ తెలిపారు. రీపోలింగ్ పూర్తయిన అనంతరం సమాచారం ప్రకారం ఓటింగ్ శాతంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More