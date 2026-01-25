కోరుకొండ సైనిక్ స్కూల్ రిక్రూట్మెంట్.. ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి!
సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ PTI(Physical Training Instructor) 2026 రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ పీటీఐ కమ్ మాట్రన్ పోస్టుల భర్తీకి అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది . అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ వెబ్సైట్ చూసి ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫారమ్ను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 13 ఫిబ్రవరి 2026గా నిర్ణయించారు.
- ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ప్రారంభ తేదీ: 24-01-2026
- ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 13-ఫిబ్రవరి-2026
- అధికారిక వెబ్సైట్: sainikschoolkorukonda.org
సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అభ్యర్థి గుర్తింపు పొందిన బోర్డులు లేదా విశ్వవిద్యాలయాల నుండి డిగ్రీ, DPEd పూర్తి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థి వయస్సు 31-01-2026 నాటికి కనీసం 21 సంవత్సరాలు, గరిష్టంగా 35 సంవత్సరాలు ఉండాలి. పీటీఐ & మాట్రన్ 1 పోస్టుకు(మహిళా) సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతోంది.
అర్హత,ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ( www.sainikschoolkorukonda.org ) అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న నిర్ణీత ఫార్మాట్లో దరఖాస్తును సమర్పించాలి . పూర్తి చేసిన దరఖాస్తును ఈ చిరునామాకు పంపాలి: ప్రిన్సిపాల్, సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ, పీఓ: సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ, జిల్లా: విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ - 535214. 13-ఫిబ్రవరి-2026లోపు పంపాలి.
అభ్యర్థులు మార్కుల పత్రాలు, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు, అనుభవ సర్టిఫికెట్లు, ఇతర ధ్రువీకరణ పత్రాల స్వీయ-ధృవీకరించిన కాపీలను జతచేయాలి. అన్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి రూ.5000/- డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ దరఖాస్తుతో పాటు జతపరచాలి. 21 రోజులలోపు దరఖాస్తు, అవసరమైన అన్ని పత్రాలు, డీడీతో సహా పాఠశాలకు చేరాలని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు.
ముందుగా సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ 2026 ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అభ్యర్థి అర్హత ప్రమాణాలను చూసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ చేసేందుకు సరైన ఇమెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్ను ఇవ్వాలి. ఐడీ ప్రూఫ్, వయస్సు, విద్యార్హత, ఇటీవలి ఫోటోగ్రాఫ్, రెజ్యూమ్, ఏదైనా అనుభవం ఉంటే మొదలైన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.