    Sign in

    Vizag Ring Road : విశాఖపట్నంలో సెమీ-రింగ్ రోడ్డు.. మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రకటన

    Visakhapatnam Ring Road : విశాఖపట్నంలో సెమీ-రింగ్ రోడ్డు రానుంది. ఈ మేరకు మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రకటన చేశారు.

    Published on: Mar 15, 2026 6:03 PM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    విశాఖపట్నం నగర పట్టణాభివృద్ధికి హడ్కో సహకారం ప్రాముఖ్యతను మంత్రి నారాయణ నొక్కిచెప్పారు. స్థానిక కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీలకు ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గాలను అన్వేషించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నం మెట్రో ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం సమీక్షిస్తోందని, రైడర్స్ అనే సంస్థ నిర్వహిస్తున్న అధ్యయనం రెండు నెలల్లో ముగుస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఒకటి రెండు నెలల్లో కేంద్రం నుంచి అనుమతులు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ స్ఫూర్తితో విశాఖపట్నం కోసం సెమీ-రింగ్ రోడ్డు ప్రణాళికలను ఆయన ప్రకటించారు. దీనిపై వీఎంఆర్డీఏ అధ్యయనం చేస్తోందన్నారు. VMRDA రాంబిల్లి-భోగాపురం ప్రాజెక్టును పరిశీలిస్తోందని చెప్పారు. మాస్టర్ ప్లాన్ మార్గంలో రోడ్డు నిర్మించడానికి అటవీ భూమి గతంలో అడ్డంకిగా ఉందని, అయితే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్, తాను చర్చల తర్వాత ఈ సమస్య పరిష్కారమైందని నారాయణ తెలియజేశారు.

    శనివారం కూడా విశాఖపట్నంలోని VMRDA మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లను నారాయణ పరిశీలించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం కార్యాచరణలోకి రాకముందే ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వీఎంఆర్‌డీఏ అధికారులతో కలిసి నేరెళ్ల వలస–కొత్తవలస, బోయపాలెం–కాపులుప్పాడ, భీమిలి–దొరతోట జంక్షన్‌లను కలిపే రోడ్డు పనులను మంత్రి సమీక్షించారు.

    నిర్మాణంలో పురోగతి, సవాళ్లను అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. రాబోయే విమానాశ్రయానికి కనెక్టివిటీకి రోడ్లు చాలా కీలకమని నొక్కి చెప్పారు మంత్రి నారాయణ. నిర్ణీత గడువులోగా పనులు పూర్తయ్యేలా చూడాలని ఆదేశించారు. సీతమ్మధారలోని ఎఎస్ఆర్ నగర్‌లోని ఒక మురికివాడను కూడా మంత్రి నారాయణ సందర్శించారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా భూమి యాజమాన్య పత్రాలు లేకుండా దాదాపు 200 కుటుంబాలు అక్కడ నివసిస్తున్నాయని, వారు బహిష్కరణ బెదిరింపులను ఎదుర్కొంటున్నారని నివాసితులు తెలియజేశారు.

    ప్రభుత్వం మురికివాడను ఆధునీకరిస్తుందని నివాసితులకు హామీ ఇచ్చిన నారాయణ, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం(పిపిపి) నమూనా కింద గృహ ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నివాసితులకు, భూ యజమానులకు న్యాయం జరిగేలా భూమి యాజమాన్య వాదనలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని కూడా చెప్పారు. దాదాపు 54 శాతం రోడ్డు పనులు పూర్తయ్యాయని, ఈ ప్రాజెక్టులను వీఎంఆర్డీఏ, రోడ్లు, భవనాల విభాగం, జీవీఎంసీ సంయుక్తంగా అమలు చేస్తున్నాయని వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ అన్నారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/Vizag Ring Road : విశాఖపట్నంలో సెమీ-రింగ్ రోడ్డు.. మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రకటన
