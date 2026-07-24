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    జూలై 28, 29 తేదీలలో సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ.. తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు!

    జూలై 28, 29 తేదీలలో సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరానున్నారు. ఇందుకోసం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

    Published on: Jul 24, 2026, 10:46:25 IST
    By Anand Sai, Simhachalam
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    జూలై 28, 29 తేదీలలో జరగనున్న సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వారిని నియంత్రించేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత జన సమూహ పర్యవేక్షణ, సీసీటీవీ నిఘాను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాట్లను సమీక్షించిన విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ ఎం.ఎన్. అభిషక్త కిషోర్.. ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, భద్రత, తాగునీరు, వైద్య సేవలు, పారిశుధ్యం, విద్యుత్, రవాణా కోసం సమన్వయ ఏర్పాట్లు ఉండేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 32 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రదక్షిణకు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల మంది భక్తులు హాజరవుతారని అంచనా.

    సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ
    సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ

    ఈ మార్గాన్ని ఏడు జోన్లుగా, 28 సెక్షన్లుగా విభజించి, పోలీసు, జీవీఎంసీ అధికారులను ఇన్‌చార్జ్‌లుగా నియమించారు. జూలై 27 నుండి జూలై 29 ఉదయం వరకు ఆరు షిఫ్టులలో విధులు నిర్వహిస్తారు. ఒక సెంట్రల్ కమాండ్, కంట్రోల్ రూమ్, అలాగే తొలిపవంచ, అడవివరం జంక్షన్, హనుమంతువాక, అప్పుఘర్, మాధవధార, ఎన్‌ఎస్‌టిఎల్ గేట్, గోపాలపట్నంలోని ఏడు కంట్రోల్ సెంటర్ల సహకారంతో జోనల్ కమిషనర్లు, డిప్యూటీ కలెక్టర్ స్థాయి అధికారులు ప్రతి జోన్‌ను పర్యవేక్షిస్తారు.

    28 సహాయ కేంద్రాలు తాగునీటిని అందిస్తాయి. అదే సమయంలో మార్గం పొడవునా వాలంటీర్లు, వైద్య సిబ్బంది, భద్రతా సిబ్బందిని మోహరిస్తారు. అధికారులు అప్పుఘర్ వద్ద 31 వైద్య శిబిరాలను, 595 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, స్నానపు గదులను ఏర్పాటు చేస్తారు. మార్గం పొడవునా ఏర్పాటు చేసిన 70 తాత్కాలిక సీసీటీవీ కెమెరాలతో ఏఐ ఆధారిత జన సమూహ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను అనుసంధానిస్తారు. వీటి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను అన్ని కంట్రోల్ రూమ్‌లలోని డాష్‌బోర్డ్‌లకు అనుసంధానిస్తారు. ఒకవేళ భక్తులు దారి తప్పితే వారిని గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి, వారికి ఆర్‌ఎఫ్‌ఐడీ ట్యాగ్‌లను జారీ చేస్తారు. గుర్తించిన 58 ప్రదేశాలలోని పార్కింగ్ సౌకర్యాలలో సీసీటీవీ కెమెరాలు, లైటింగ్, సైన్‌బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తారు.

    BRTS రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రిస్తారు. ప్రత్యామ్నాయ ట్రాఫిక్ మార్గాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తారు. దాతలు ఏర్పాటు చేసే ఆహార స్టాళ్లకు అధికారిక అనుమతి అవసరం, అవి ప్రధాన రహదారులకు అడ్డంకిగా ఉండకూడదు. అధికారులు విద్యుత్ సరఫరా పాయింట్లను, అగ్నిమాపక వాహనాల స్థానాలను కూడా ముందుగానే గుర్తిస్తారు. ఈ కార్యక్రమం జరిగే సమయంలో మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక టెర్మినళ్లు, తాత్కాలిక స్టాపులతో ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడుపుతుంది. అదే సమయంలో జూలై 29న 50 దేవాలయ బస్సులు ఉచిత రవాణాను అందిస్తాయి. తొలిపవంచ వద్ద రద్దీని తగ్గించడానికి, కొత్త టోల్ గేట్‌తో సహా పలు ప్రదేశాలలో ప్రతిరూప దేవాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.

    సులభమైన రాకపోకల కోసం ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, భారీ వాహనాలపై ఆంక్షలు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ప్రణాళిక చేశామని పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు. తాత్కాలిక, ఇప్పటికే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా ఏఐ-ఆధారిత నిఘా పోలీసుల మోహరింపునకు సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో ప్రత్యేక అత్యవసర కారిడార్లను నిర్వహిస్తారు. సముద్ర స్నానాలు చేసే భక్తుల భద్రత కోసం అప్పుఘర్, జోడుగుళ్లపాలెంలో తొంభై మంది నిపుణులైన ఈతగాళ్లను నియమిస్తారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాల కోసం ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను జాయింట్ కలెక్టర్ జి. విద్యాధరి వివరించగా, ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా హనుమంతువాక నుంచి మద్దిలపాలెం వరకు, బీచ్ రోడ్డు వెంబడి “నో వెహికల్ జోన్‌లను” అమలు చేస్తామని జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ తెలిపారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/జూలై 28, 29 తేదీలలో సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ.. తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు!
    Home/Andhra Pradesh/జూలై 28, 29 తేదీలలో సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ.. తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు!
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