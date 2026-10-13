రాబోయే 30 ఏళ్లకు సంబంధించిన మాస్టర్ ప్లాన్కు శ్రీశైలం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ఆమోదం
Srisailam Temple : శ్రీశైలం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు రాబోయే 30 ఏళ్లకు సంబంధించిన మాస్టర్ ప్లాన్, ఏఐ ఆధారిత పర్యవేక్షణ విధానానికి ఆమోదం తెలిపింది. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్టుగా ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.
శ్రీశైలంలోని శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు, గత ఏడాది కాలంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగాన్ని పెంచినట్లు ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ఛైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్ నాయుడు తెలిపారు.
రమేష్ నాయుడు నేతృత్వంలోని ట్రస్ట్ బోర్డు అక్టోబర్ 13తో ఒక సంవత్సరం పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా రమేష్ నాయుడు, బోర్డు సభ్యులు చిట్టిబోట్ల భరద్వాజ శర్మ, దేవకి వెంకటేశ్వర్లు, చిలువేరు కాశీనాథ్లతో కలిసి, ఈ కాలంలో దేవస్థానం సాధించిన పురోగతిని వివరించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయంలో భాగంగా ఆలయ పరిపాలనలో సాంకేతికత వినియోగాన్ని పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు రమేష్ నాయుడు తెలిపారు. భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు, ఆలయంలోని అన్ని సీసీటీవీ కెమెరాలను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో అనుసంధానిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ అనుసంధానం ద్వారా భక్తుల రద్దీ, వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించే విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు.
రాబోయే 30 ఏళ్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన మాస్టర్ ప్లాన్కు కూడా ట్రస్ట్ బోర్డు ఆమోదం తెలిపిందని రమేష్ నాయుడు తెలిపారు. 'సామాన్య భక్తుల కోసం డార్మిటరీలు, మరుగుదొడ్లు, వాహనాల పార్కింగ్ ప్రాంతాల వంటి సౌకర్యాల కల్పనకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కూడా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్లో పొందుపరిచాం.' అని రమేష్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. అలాగే పట్టణ అభివృద్ధిలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.
పెరుగుతున్న భక్తుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా రూ.188 కోట్ల వ్యయంతో క్యూ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం, తిరుమల తరహాలో సామాన్య భక్తుల కోసం పబ్లిక్ ఎమెనిటీస్ కాంప్లెక్స్(PAC) ఏర్పాటు చేయడం వంటివి ఇతర ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో ఉన్నాయి.
జ్యోతి మరియు సిద్ధవటం ఆలయాలతో పాటు, దేవస్థానం దత్తత తీసుకున్న కొలునభారతి అమ్మవారి ఆలయంలో కూడా రూ.3.20 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను చేపట్టాలని ట్రస్ట్ బోర్డు నిర్ణయించింది. వాహనాల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, పలు ప్రాంతాల్లో విశాలమైన పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు రమేష్ నాయుడు తెలిపారు. ముఖ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాలు, పార్కింగ్ జోన్ల వంటి వివిధ ప్రాంతాలలో హై-మాస్ట్ టవర్ లైటింగ్(ఎత్తైన స్తంభాలపై అమర్చే విద్యుత్ దీపాలు) ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నిర్ణయించారు.
రాష్ట్రంలో వర్షపాత లోటును అధిగమించడానికి, సకాలంలో వర్షాలు కురిసేలా చూడటానికి, సమృద్ధిగా పంటలు పండేలా చేయడానికి ఆలయం ఆధ్వర్యంలో వరుణ యాగం, సహస్రఘటాభిషేకం వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది శ్రీ దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా సహస్ర చండీ పారాయణ సహిత శత చండీ మహారుద్ర యాగం తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్నట్టుగా ఆలయ బోర్డు తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More