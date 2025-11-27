వందేళ్ల కిందట కేటాయించిన నీటిని తెలంగాణ చెబితే కుదిస్తారా? : ఆంధ్రప్రదేశ్

దాదాపు వందేళ్ల కిందట కేటాయించిన నీటిపై తెలంగాణ హక్కు కలిగి ఉండదని బుధవారం న్యూఢిల్లీలోని కృష్ణా జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్-II (KWDT-II) ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ గట్టిగా వాదించింది. హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేయడంలో ఏపీ పెట్టుబడుల పూర్తి విలువను తెలంగాణ వారసత్వంగా పొందిందని మాట్లాడింది. కృష్ణా జలాల గురించి మాట్లాడుతున్న తెలంగాణ.. గోదావరి జలాల గురించి దాస్తోందని ఏపీ చెప్పింది. రెండు నదుల జలాలను కలిపి చూస్తే తెలంగాణకు నీటికి లోటే లేదని పేర్కొంది.
కృష్ణా జలాల పున:సమీక్షపై జస్టిస్ బ్రిజేశ్కుమార్ సారథ్యంలోని కృష్ణా జలాల వివాద ట్రైబ్యునల్-2 విచారణలో రెండో రోజు కూడా ఏపీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది జైదీప్ గుప్తా గట్టిగా వాదనలు వినిపించారు. నీటి కేటాయింపులపై ట్రైబ్యునల్స్ ఇచ్చిన ఆదేశాలను మార్చేందుకు ఆస్కారం లేదన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రంగానే ఉందని జైదీప్ గుప్తా వాదించారు. అయితే తెలంగాణ సమర్పించిన ప్రతిపాదనలు.. ఏపీ నుండి కృష్ణా నీటిని మళ్లించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని, ఏపీ పంటల పద్ధతులను మార్చాలని లేదా ఐడీ పంటలకు మారాలని బలవంతం చేయాలని కోరుతున్నాయని ఆయన వాదించారు. ఇటువంటి ప్రతిపాదనలు ఏపీ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయని అన్నారు.
తెలంగాణ నదీ జలాల విషయంలో, ఆర్థికంగా సంపూర్ణ పరిపుష్టి కలిగి ఉందన్నారు జైదీప్. హైదరాబాద్ లో ప్రపంచ శ్రేణి ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయన్నారు. తెలంగాణలో జిల్లాలన్నింటిలోనూ వ్యవసాయంతోపాటుగా పరిశ్రమలు ఉండటంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుందన్నారు. ఏపీకి రాజధాని లేదని, పరిశ్రమలు కూడా లేవని వాదించారు. ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని, ఈ పరిస్థితుల్లో తమకు ఉన్న నీటి కేటాయింపులు కూడా కుదిస్తే ఆర్థికంగా సంక్షోభంలోకి వెళ్తామన్నారు.
ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులైన శ్రీశైలం, నాగర్జున సాగర్లో గత కేటాయింపులను మార్చేందుకు వీల్లేదని జైదీప్ అన్నారు. సాగర్ జలాలు పూర్తిగా వ్యవసాయానికే వినియోగించాల్సి ఉందన్నారు. రాష్ట్ర విభజనకు ముందున్న ఉమ్మడి రిజర్వాయర్లకు కేటాయింపులు కుదించేందుకు వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు.శ్రీశైలం, నాగర్జున సాగర్తోపాటుగా పులిచింతల కూడా ఉమ్మడి ప్రాజెక్టు పరిధిలోకి వస్తుందన్నారు.
మునుపటి ప్రకారం అనుమతించిన విధంగా మిగిలిన జలాలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఏపీని అనుమతించాలని జైదీప్ అన్నారు. రాష్ట్రానికి అత్యల్ప నదీ తీరం ఉందని, కృష్ణా నీటిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉందని పేర్కొన్నారు. గతంలో ట్రైబ్యునళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టులకు కేటాయించిన నీటిలో కోత పెట్టడానికి వీల్లేదని ఈ సందర్భంగా ఏపీ స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో 150 ఏళ్ల కిందటే సాగునీటి పారుదల విధానాలు నిర్దేశించారని పేర్కొంది.
News/Andhra Pradesh/వందేళ్ల కిందట కేటాయించిన నీటిని తెలంగాణ చెబితే కుదిస్తారా? : ఆంధ్రప్రదేశ్
News/Andhra Pradesh/వందేళ్ల కిందట కేటాయించిన నీటిని తెలంగాణ చెబితే కుదిస్తారా? : ఆంధ్రప్రదేశ్