    AP Weather Update : దంచికొడుతున్న ఎండలు.. రాబోయే 48 గంటల్లో మరింత సెగలు.. ఈ జిల్లాల ప్రజలు జాగ్రత్త!

    AP Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు దంచికొడుతున్నాయి. రోజురోజుకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: Mar 07, 2026 11:12 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వేసవి ప్రారంభమైంది. కావలిలో ఉష్ణోగ్రత 6.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగింది. రాయలసీమ, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం 38 డిగ్రీలు, 39డిగ్రీలు మధ్య గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. సాధారణం కంటే రెండు నుండి నాలుగు డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. రాయలసీమ మరియు కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం 38డిగ్రీలు, 39 డిగ్రీలు మధ్య గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

    పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు
    పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు

    ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో 39.8డిగ్రీలు, నెల్లూరు, కర్నూలులో 39.6డిగ్రీలు, అమరావతిలో 39.4డిగ్రీలు, కడపలో 39.1డిగ్రీలు, తిరుపతి, నంద్యాలలో 39డిగ్రీలు, బాపట్లలో 38.9డిగ్రీలు, అనంతారంలో 38.6డిగ్రీలు, అనంతవరంలో 38.6డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్నం విమానాశ్రయ ప్రాంతంలో 34 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదవగా, విశాఖపట్నంలోని వాల్తేరు ప్రాంతంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత 31.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది.

    ఇటీవలి శీతాకాలంలో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైన ఏఎస్ఆర్ జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలం 39.5 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది. ఇక ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని, రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో రాబోయే రెండు రోజులు 40 డిగ్రీలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా.

    శనివారం నుండి రాయలసీమలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని IMD అంచనా వేసింది. ఆ తర్వాత రాయలసీమలో పెద్దగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత తేడాలు ఉండవు. మార్చిలో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో (గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలు) మార్చిలో ఒకటి నుండి రెండు రోజులు వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

