ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ కాదు
ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ప్రవేశపెట్టడం అనేది ప్రైవేటీకరణ కిందకు రాదని కార్పొరేషన్ స్పష్టం చేసింది. జీసీసీ నమూనా ఆర్టీసీ కొత్తేమి కాదని తెలిపింది.
గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్(జీసీసీ) విధానం కింద ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడం అనేది కార్పొరేషన్ ప్రైవేటీకరణ కిందకు రాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(APSRTC) స్పష్టం చేసింది. అలాగే.. కొన్ని వర్గాలలో ప్రచారంలో ఉన్న నివేదికలు తప్పుదోవ పట్టించేవని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రవేశంపై ప్రజలు, ఉద్యోగులలో నెలకొన్న అపోహలపై సంస్థ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
దేశవ్యాప్తంగా స్వచ్ఛమైన, పర్యావరణ అనుకూలమైన, సుస్థిరమైన పట్టణ ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించడానికి భారత ప్రభుత్వం 'పీఎం ఈ-బస్ సేవా పథకాన్ని' ప్రారంభించిందని కార్పొరేషన్ పేర్కొంది. ఈ పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 10,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రతిపాదించారు. జీసీసీ నమూనా తమ కార్పొరేషన్కు కొత్తేమీ కాదని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వివరించింది.
కేంద్రం ఫేమ్-II పథకం కింద 2021లోనే 100 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టామని, అవి ప్రస్తుతం తిరుపతి-తిరుమల, తిరుపతి-నెల్లూరు, తిరుపతి-కడప, ఇతర మార్గాల్లో విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయని ఆర్టీసీ తెలిపింది. పీఎం ఈ-బస్ సేవా పథకం కింద రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కేటాయించినట్లు కార్పొరేషన్ తెలిపింది. దీనికి అదనంగా, ప్రతిపాదిత 'గ్రీన్ కారిడార్'లో భాగంగా తిరుపతి-తిరుమల మార్గానికి ప్రత్యేకంగా మరో 300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కేంద్రం మంజూరు చేసింది.
సివిల్ మౌలిక సదుపాయాలకు 60 శాతం, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు 100 శాతం గ్రాంటుతో సహా కేంద్రం గణనీయమైన ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోందని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది. 750 బస్సుల ఛార్జింగ్, నిర్వహణ సౌకర్యాల కోసం రూ. 145.39 కోట్ల గ్రాంటును మంజూరు చేశారు. ఈ పథకం కింద కార్పొరేషన్కు దాదాపు రూ. 1,774 కోట్ల విలువైన ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందనున్నాయి.
దీని ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ.. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కాలుష్యాన్ని, ఇంధన వ్యయాన్ని, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గిస్తాయని, అదే సమయంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తెలిపింది. ఉద్యోగుల సంక్షేమంపై వ్యక్తమైన ఆందోళనలను స్పష్టం చేస్తూ, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రవేశం లేదా జీసీసీ నమూనా అమలు కారణంగా ఏ ఉద్యోగి కూడా ఉద్యోగం కోల్పోరని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది. ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూనే, రూట్లు, ఛార్జీలు, ప్రజా సేవా బాధ్యతలపై ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పూర్తి నియంత్రణను కొనసాగిస్తుందని కూడా ఆర్టీసీ పేర్కొంది.
విద్యుత్ బస్సుల ప్రవేశం వల్ల దీర్ఘకాలంలో పర్యావరణ కాలుష్యం, ఇంధన వ్యయం, నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయని రవాణా, రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి. కృష్ణబాబు స్పష్టం చేశారు. ఇది ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యాన్ని, ఆధునిక సదుపాయాలను, మెరుగైన నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని కూడా అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
'విద్యుత్ బస్సుల ప్రవేశం వల్ల ఉద్యోగులపై ఏ విధంగానూ ప్రతికూల ప్రభావం పడదు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రవేశం లేదా జీసీసీ నమూనా అమలు కారణంగా ఏ ఒక్క ఉద్యోగిని కూడా తొలగించబోమని ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను మరింతగా పరిరక్షించేందుకు భవిష్యత్తులో అవసరమైన చోట 'డ్రై లీజు నమూనా'ను పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.' అని కృష్ణబాబు తెలిపారు.
