    పీపీపీ విధానంపై వెనక్కి తగ్గేదేలేదు.. తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పి కొట్టాలి : చంద్రబాబు

    మెడికల్ కాలేజీల విషయంలో పీపీపీ విధానంపై వెనక్కి తగ్గేదే లేదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దీనిపై తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని చెప్పారు.

    Published on: Dec 25, 2025 5:37 AM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    పేదలకు నాణ్యమైన వైద్య విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించాలనే ఉద్దేశంతో పీపీపీ విధానానికి తాను దృఢంగా కట్టుబడి ఉన్నానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం స్పష్టం చేశారు. వైద్య రంగానికి ప్రైవేట్-ప్రభుత్వ అభివృద్ధి నమూనాపై ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు ప్రతిస్పందనగా.. ఈ విషయంలో రాజీ లేదా తిరోగమనం లేదు అని అన్నారు. సచివాలయంలో వైద్యారోగ్య శాఖపై సమీక్ష చేశారు సీఎం చంద్రబాబు.

    సమీక్షలో చంద్రబాబు
    సమీక్షలో చంద్రబాబు

    పీపీపీ మోడల్ చుట్టూ ఉన్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని గట్టిగా తిప్పికొట్టాలని, ప్రాజెక్టుల వేగవంతమైన అమలును నిర్ధారించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. దేశవ్యాప్తంగా పీపీపీలను స్వీకరించడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు నాణ్యమైన, కార్పొరేట్ స్థాయి ఆరోగ్య సంరక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఈ నమూనా అవసరమని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్రం జాతీయ ఉత్తమ పద్ధతులకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగాలని చెప్పారు.

    ఆసుపత్రులు, వైద్య కళాశాలలలో పీపీపీ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించే కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను, ముఖ్యంగా వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ద్వారా అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. వీజీఎఫ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద, కేంద్రం, రాష్ట్రం రెండూ ఒక్కొక్కటి 30 శాతం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తాయి. ఇది వైద్య రంగంలో ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 60 శాతం ఉంటుంది.

    కేంద్రం, ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖ ద్వారా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి ప్రాజెక్టులను ఇప్పటికే ఆమోదించిందని, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాల వేగవంతమైన విస్తరణకు, నాణ్యమైన సంరక్షణకు మెరుగైన ప్రాప్యతకు పీపీపీలను ఉత్ప్రేరకంగా గుర్తించిందని అధికారులు గుర్తించారు.

    ఏపీలో పీపీపీ మోడ్ కింద ప్రతిపాదించిన వైద్య కళాశాలలకు కేంద్ర మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా వీజీఎఫ్, ఇతర ప్రోత్సాహకాలను అందించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

    ఆదోని, మదనపల్లె, పులివెందుల, మార్కాపురంలలోని వైద్య కళాశాలలకు సెప్టెంబర్ 18న టెండర్లు ఆహ్వానించామని అధికారులు తెలియజేశారు. ప్రీ-బిడ్ సమావేశాలలో ఆరు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. బిడ్డర్లు సైట్ సందర్శనలు, ఎన్ఎంసీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా డిజైన్ సౌలభ్యం, మెరుగైన కన్సార్టియం భాగస్వామ్యాన్ని కోరారు. ప్రభుత్వం వీటికి అంగీకరించింది.

    ఒక సంస్థ ఆదోని మెడికల్ కాలేజీ ప్రాజెక్టును చేపట్టడానికి అంగీకరించింది. ఆ సంస్థతో ఒక ఒప్పందాన్ని ముగించి నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని, మిగిలిన కాలేజీలకు టెండర్ ప్రక్రియలు, సంప్రదింపులను వేగవంతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

    కుప్పంలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన సంజీవని ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. చిత్తూరు జిల్లా అంతటా దీనిని అమలు చేయడానికి ప్రణాళికలపై వివరాలను అడిగారు. ఈ ప్రాజెక్టు కింద డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులను క్రమం తప్పకుండా అప్డెట్‌తో పాటు, పైలట్ ప్రాజెక్టు అమలులో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను పరిష్కరించాలని అధికారులకు చెప్పారు చంద్రబాబు.

