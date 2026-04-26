జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలు ప్రారంభం
National Sanskrit University Admissions : ఏపీలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలు ప్రారంభించింది. వైస్ ఛాన్సలర్ జీఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి వేసవి శిబిరాల గురించి కూడా వివరించారు.
తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో 2026-27 సంవత్సరానికిగానూ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ మెుదలైంది. విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలోని పరిపాలన మండలి భవనంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం (NSU) వైస్ ఛాన్సలర్ జి.ఎస్.ఆర్. కృష్ణమూర్తి 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన యూజీ, పీజీ ప్రవేశాల ప్రకటనను విడుదల చేశారు.
ఈ సమావేశంలో ఆయన 'స్కూల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ సైన్సెస్' గురించి, అలాగే యోగా, అబాకస్, వేద గణిత వేసవి శిబిరాల గురించి వివరించారు.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను Prak-Shastri(ఇంటర్మీడియట్), యూజీ, పీజీ కోర్సులలో ప్రవేశాల ప్రకటనకు సంబంధించి విశ్వవిద్యాలయం ఒక బ్రోచర్ను విడుదల చేసిందని వైస్ ఛాన్సలర్ తెలిపారు. 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీని సంస్కృత మాధ్యమంలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకుని, ఈ కోర్సులలో ప్రవేశం పొందవచ్చు.
మరోవైపు పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులు, వివిధ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగుల కోసం మే 4వ తేదీ నుండి విశ్వవిద్యాలయంలో యోగా వేసవి శిబిరం నిర్వహిస్తున్నారు. యోగా డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటల నుండి యోగా మందిరంలో తరగతులు ఉంటాయి. యోగా శిబిరంలో చేరాలనుకునే వారు నమోదు చేసుకుని, ఈ తరగతులకు హాజరుకావచ్చు.
విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్తగా 'స్కూల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ సైన్సెస్' ప్రారంభించబడుతోందని కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ తెలియజేశారు. సంస్కృతంతో పాటు కంప్యూటర్ సైన్స్, గణితం, చరిత్ర, ఆంగ్లం, హిందీ, తెలుగు, భాషా సాంకేతికత (Language Technology) వంటి ఇతర సబ్జెక్టులలో కూడా విశ్వవిద్యాలయం తరగతులను అందిస్తుంది. సంస్కృతాన్ని ప్రధానాంశంగా కలిగిన యూజీ, పీజీ కోర్సులు త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని వైస్ ఛాన్సలర్ పేర్కొన్నారు.
పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ https://nsktu.ac.in/ సందర్శించండి.
