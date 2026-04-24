TTD Recruitment : టీటీడీలో ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీ - మే 10, 11 తేదీల్లో రాత పరీక్షలు
TTD Engineering Recruitment 2026 : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఖాళీగా ఉన్న ఇంజనీరింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మే 10, 11 తేదీల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 29లోగా పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంచుకోవాలి.
TTD Engineering Recruitment : ఇంజినీరింగ్ విభాగంలోని పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి టీటీడీ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. మే 10, 11 తేదీలలో ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT) విధానంలో రాత పరీక్షలను నిర్వహించనుంది. ఈ పరీక్షల ద్వారా ఏఈఈ (సివిల్), ఏఈఈ (ఎలక్ట్రికల్), ఏఈ (సివిల్), ఏటీవో (సివిల్) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు టీటీడీ వివరాలను వెల్లడించింది.
తిరుమలలో అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆలయ నిర్మాణాలు, మరియు నిర్వహణ పనుల్లో ఇంజినీరింగ్ విభాగం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. దీంతో ఈ విభాగంలోని ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
పరీక్షల పూర్తి షెడ్యూల్
అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం పరీక్షలను రెండు రోజుల్లో వివిధ షిఫ్టుల వారీగా విభజించారు. ఆ వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
- మే 10, 2026 (ఆదివారం): ఉదయం 9.00 నుండి మధ్యాహ్నం 12.00 వరకు: ఏఈఈ (సివిల్) పరీక్ష
- మధ్యాహ్నం 2.00 నుండి సాయంత్రం 5.00 వరకు: ఏఈఈ (ఎలక్ట్రికల్) పరీక్ష.
- మే 11, 2026 (సోమవారం): ఉదయం 9.00 నుండి మధ్యాహ్నం 12.00 వరకు: ఏఈ (సివిల్) పరీక్ష.
పరీక్షా కేంద్రాల ఎంపికకు గడువు
ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమకు అనువైన పరీక్షా కేంద్రాలను ఆన్లైన్లో ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 29వ తేదీ సాయంత్రం 6.00 గంటల వరకు మాత్రమే ఈ వెసులుబాటు ఉంటుంది. నిర్ణీత గడువు ముగిసిన తర్వాత సెంటర్లను మార్చుకోవడానికి లేదా ఎంపిక చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి అభ్యర్థులు వెంటనే టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి తమ ప్రాధాన్యతలను నమోదు చేసుకోవాలి.
పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంచుకున్న అభ్యర్థులు మే 02వ తేదీ నుంచి తమ హాల్ టికెట్లను వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో పేర్కొన్న పరీక్షా కేంద్రం, షిఫ్ట్ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అభ్యర్థి నిర్ధారణప్రక్రియను కూడా సకాలంలో పూర్తి చేయాలని కోరారు.
మరింత సమాచారం కోసం లేదా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే అభ్యర్థులు టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttd-recruitment.aptonline.in/ ను సందర్శించవచ్చు. సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం లేదా ఇతర వివరాల కోసం 155257 అనే కాల్ సెంటర్ నంబర్ను సంప్రదించాలని టీటీడీ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అధికారులు వెల్లడించారు.
