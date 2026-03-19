Job Calender : ఏపీలో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల.. నోటిఫికేషన్ తేదీలు, పోస్టుల వివరాలు
AP Job Calendar : నిరుద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఉగాది కానుకగా ఏపీలో జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది.
నిరుద్యోగులకు ఉగాది కానుకగా జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించింది ఏపీ ప్రభుత్వం. పలు విభాగాల్లో ఉన్న ఉద్యోగాలు, నోటిఫికేషన్ల వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ మేరకు మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ పెట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు ఉగాది కానుకగా ఉద్యోగాల పండగ ప్రకటిస్తున్నామని నారా లోకేశ్ అన్నారు. యువగళం పాదయాత్రలో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని ఇచ్చిన హామీని ప్రజా ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.
'వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో 10,060 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఏ తేదీన వస్తాయో, ఎన్ని ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామో ప్రకటిస్తూ జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశాం. అలాగే నిర్దేశిత సమయంలోనే పరీక్షలు నిర్వహించి ప్రకటించిన అన్ని పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం. సిలబస్ కూడా ముందుగానే ప్రకటిస్తాం. ఉద్యోగార్థులందరూ నైపుణ్యం పోర్టల్ నందు వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోని అలర్ట్స్ పొందవచ్చు.' అని నారా లోకేశ్ చెప్పారు.
ఇక ప్రతీ ఏటా ఉగాదికి ఉద్యోగాల ప్రకటన పండగ ఉంటుందని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. తన మాట నిలబెట్టుకున్నానని చెప్పారు. ప్రజా ప్రభుత్వం జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసిందని మరోసారి గుర్తుచేశారు. ఇక నిరుద్యోగులు పోటీపరీక్షలకు సిద్ధం అవ్వాలని సూచించారు. ఉద్యోగార్థులు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అని పోస్ట్ చేశారు.
పోస్టుల వివరాలు
- ఉన్నత విద్యలో 1500 పోస్టులు-నోటిఫికేషన్ తేదీ మే 15, 2026
- గ్రూప్ 1- 91 పోస్టులు, హోమ్ శాఖ-2778, ఇతర శాఖలు-928- నోటిఫికేషన్ తేదీ ఆగస్టు 15, 2026
- గ్రూప్ II-750 పోస్టులు, ఇంజినీరింగ్-503 పోస్టులు, ఇతర శాఖలు-506 పోస్టులు- నోటిఫికేషన్ తేదీ సెప్టెంబర్ 15, 2026
- పాఠశాల/ఇంటర్ విద్యలో 3004 పోస్టులు- నోటిఫికేషన్ తేదీ అక్టోబర్ 15,2026
- మెుత్తం పోస్టులు-10,060