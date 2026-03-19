    Ugadi 2026: ఈరోజే ఉగాది.. కావాల్సిన పూజా సామాగ్రితో పాటు తప్పక పాటించాల్సిన ఆ ఏడింటినీ తెలుసుకోండి!

    ఉగాది నాడు పిల్లాపాపలతో సంతోషంగా ఉగాది పచ్చడి తిని ఆనందంగా జరుపుకుంటాము. ఉగాది నాడు చాలా మంది కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. ఉగాది నాడు అంతా బాగా కలిసి రావాలని పూజ చేస్తారు, ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థిస్తారు. దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్లి అర్చన చేయించుకుంటారు. 

    Published on: Mar 19, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఉగాది తెలుగు సంవత్సరంలో వచ్చే మొదటి పండుగ. ఉగాది నాడు పిల్లాపాపలతో సంతోషంగా ఉగాది పచ్చడి తిని ఆనందంగా జరుపుకుంటాము. ఉగాది నాడు చాలా మంది కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. ఉగాది నాడు అంతా బాగా కలిసి రావాలని పూజ చేస్తారు, ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థిస్తారు. దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్లి అర్చన చేయించుకుంటారు. అయితే ఉగాది నాడు పూజ చేయడానికి కావలసిన సామాగ్రి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Ugadi 2026: ఈరోజే ఉగాది.. కావాల్సిన పూజా సామాగ్రితో పాటు తప్పక పాటించాల్సిన ఆ ఏడింటినీ తెలుసుకోండి (pinterest)

    పూజ కోసం కావాల్సిన సామాగ్రి:

    1.దేవుడి విగ్రహాలు:

    దేవుడు విగ్రహాలను పెట్టి పూజిస్తాం కాబట్టి, ఇష్టదైవం విగ్రహం లేదా ఫోటోను ఇంట్లో పెట్టండి. కచ్చితంగా విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుని పూజించండి. వినాయకుడిని ఆరాధించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

    2.అగరబత్తులు:

    అగరబత్తులు స్వచ్ఛతను సూచిస్తాయి. అగరబత్తులను ఇంట్లో వెలిగిస్తే ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది.

    3.దీపారాధన సామాగ్రి:

    దీపం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపాన్ని ఇంట్లో వెలిగించడం వలన చీకటి తొలగిపోయి వెలుగు ఏర్పడుతుంది. ఉగాదినాడు కచ్చితంగా దీపారాధన చేయాలి. దీపారాధనకు కావలసిన సామాగ్రిని సమకూర్చుకోండి.

    4.తాజా పువ్వులు:

    పూజ చేయడానికి కావలసిన తాజా పూలను ఇంట్లోకి తీసుకురండి. తాజా పూలు స్వచ్ఛత, భక్తిని సూచిస్తాయి.

    5.పసుపు, కుంకుమ:

    పసుపు, కుంకుమలు శుభప్రదమైనవి. సంపద, సానుకూల శక్తిని సూచిస్తాయి.

    6.తాజా పండ్లు:

    నైవేద్యానికి కావాల్సిన పండ్లను ఇంటికి తెచ్చుకొని పూజ తర్వాత చివరగా నైవేద్యం పెట్టండి.

    7.సాంబ్రాణి:

    సాంబ్రాణి లేదా మంచి సువాసన వెదజల్లే డిఫ్యూసర్లు వంటివి వాడడం వలన ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఏర్పడుతుంది. తాజాగా ఉంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు.

    ఉగాది నాడు సంపద రెట్టింపు అవ్వాలంటే ఈ పద్ధతులను పాటించండి

    అభ్యంగన స్నానం:

    ఉగాది నాడు అభ్యంగన స్నానం చేయడం చాలా ముఖ్యం. తలస్నానం చేయడానికి ముందు తలకు నూనె రాసుకుని, ఒంటికి కూడా నూనె రాసుకుని స్నానం చేయాలి.

    మామిడి ఆకుల తోరణం:

    ఇంటికి మామిడి ఆకుల తోరణం కట్టడం వలన అదృష్టం, సంపద పెరుగుతాయి. అభివృద్ధిని చూస్తారు.

    ఉగాది పచ్చడి:

    ఉగాది పచ్చడి జీవితంలో కష్టసుఖాలను సమానంగా చూడాలని తెలుపుతుంది. ఉగాది నాడు కచ్చితంగా మర్చిపోకుండా ఉగాది పచ్చడిని తినండి.

    ఇష్టదైవాన్ని పూజించండి:

    ఉగాది నాడు ఇష్ట దైవాన్ని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే పూజ గదిలో తాజా పువ్వులను ఉపయోగించి అందంగా అలంకరించండి. ఇంటి ముందు రంగురంగుల ముగ్గులు వేయండి. విష్ణువు, లక్ష్మీదేవిని ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తే డబ్బుకి లోటు ఉండదు.

    పంచాంగ శ్రవణం:

    ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం వింటారు. భవిష్యత్తులో రాబోయే కష్టాలు, మంచి ఫలితాల గురించి తెలుసుకుంటారు.

    ఇంటిని అందంగా అలంకరించడం:

    ఉగాదికి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని అందంగా అలంకరించుకుంటే సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది.

    ఆహారం, డబ్బు దానం చేయడం:

    ఉగాది నాడు లేని వారికి దుస్తులు లేదా డబ్బులు వంటి వాటిని సహాయం చేయడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది.

