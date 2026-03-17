Quote of the Day: పొరపాటున కూడా ఈ 4 రకాల వ్యక్తులను ఇంటికి ఆహ్వానించద్దు, ఖచ్చితంగా ఎన్నో నష్టాలు కలుగుతాయి!
మార్చి 17, 2026న, మనం ఆచార్య చాణక్య యొక్క లోతైన జీవిత తత్వశాస్త్రం నుండి నేర్చుకుందాం. ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మీ మనస్సులో సందేహం, ద్వేషం లేదా అశాంతిని కలిగించే వారు ఇంట్లోకి ప్రవేశించనివ్వకూడదని చాణక్య నీతిలో చెప్పబడింది. ఇల్లు అనేది సానుకూల శక్తి, విశ్వాసం మరియు ప్రేమ మాత్రమే నివసించే పవిత్ర ప్రదేశం. స్వార్థం, మోసం, వ్యతిరేకతను వ్యాప్తి చేసే వ్యక్తులను ఇంట్లోకి అనుమతించడం వల్ల జీవితంలో నాశనం, విభేదాలు మరియు ఆర్థిక నష్టం వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం ఈ 4 రకాల వ్యక్తులను ఎప్పుడూ ఇంట్లోకి రాకూడదట.
పొరపాటున కూడా ఈ నాలుగు రకాల వ్యక్తులను ఇంట్లోకి రాకుండా చూసుకోండి
స్వార్థపూరితమైన వ్యక్తులు:
“స్వార్థపరుడైన వ్యక్తి స్నేహితుడు కాదు, శత్రువు.” అలాంటి వ్యక్తులు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతారు, మీకు సహాయం చేస్తున్నట్లు నటిస్తారు. కానీ వారి ఏకైక ఉద్దేశ్యం మీ నుండి ఏదో పొందడం. వారి పని పూర్తయినప్పుడు, వారు మిమ్మల్ని మరచిపోతారు లేదా మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేస్తారు అని ఆచార్య చాణక్యుడు తెలిపారు. ఇంట్లోకి అలాంటి వ్యక్తులను ఆహ్వానించడం వల్ల వ్యక్తిగత సమాచారం లీక్ కావడమే కాకుండా, కుటుంబంలో అపనమ్మకం మరియు ఉద్రిక్తత కూడా పెరుగుతుంది. వారి నుండి దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే వారు మీ ఆనందానికి శత్రువులు.
రెండు ముఖాలు, మోసపూరితమైన వ్యక్తులు:
“మీ ముందు వేరే ఏదో చెప్పేవారు, మీ వెనుక మరేదైనా చెప్పేవారు పాముల కంటే ప్రమాదకరం.” చాణక్యుని విధానంలో అలాంటి వారిని అతిపెద్ద మోసగాళ్లుగా అభివర్ణించారు. మీ ముందు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తారు, కాని మీ చెడును వారి వెనుక వ్యాపింపజేస్తారు. వారు ఇంట్లోకి రావడం, వెళ్లడం వలన కుటుంబంలో అపార్థాలను సృష్టిస్తుంది, సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుంది మరియు మీ ఇమేజ్ను దెబ్బతీస్తుంది. ఈ వ్యక్తులను ఇంట్లోకి అనుమతించే ముందు వందసార్లు ఆలోచించండి, ఎందుకంటే వారు మీ సన్నిహిత సంబంధాలను కూడా దెబ్బతీస్తారు.
ఇతరుల దుఃఖాన్ని చూసి సంతోషించే వారు:
ఆచార్య చాణక్యుడి అభిప్రాయం ప్రకారం, “ఇతరుల నాశనాన్ని చూసి సంతోషించేవాడు మనిషి కాదు, రాక్షసుడు.” అలాంటి వ్యక్తులు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీ విజయాన్ని చూసి అసూయపడతారు మరియు మీ వైఫల్యానికి సంతోషపడతారు. ఈ వ్యక్తులు మీ జీవితంలో ప్రతికూలతను వ్యాప్తి చేస్తారు, చిన్న విషయాలను అతిశయోక్తి చేస్తారు. మీ మనస్సులో అభద్రతను సృష్టిస్తారు. వారి రాక మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు కుటుంబంలో అశాంతిని కలిగిస్తుంది. వారి నుంచి పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.
ప్రతికూలతను వ్యాప్తి చేసేవారు, విమర్శకులు:
“ప్రతిదానిలో తప్పులు కనుగొని, ఎన్నడూ ప్రశంసించని వారు ఇంటి విషం.” ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం అలాంటి వ్యక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన వెంటనే సానుకూల వాతావరణాన్ని నాశనం చేస్తారు. ఈ వ్యక్తులు మీ విజయాన్ని తక్కువ చేస్తారు, మీ ప్రయత్నాలను ప్రశ్నిస్తారు. కుటుంబంలో అసంతృప్తిని సృష్టిస్తారు. వీరి వల్ల ఇంట్లో తగాదాలు పెరుగుతాయి మరియు సంతోషం తగ్గుతుంది. ఇంటిని పవిత్ర ప్రదేశంగా ఉంచడానికి అలాంటి వారిని ఎప్పుడూ ఆహ్వానించవద్దు.
పైన చెప్పినట్టు పాటిస్తే మంచిది. ప్రేమ, విశ్వాసం మరియు సానుకూల శక్తి మాత్రమే ప్రవేశించాల్సిన ప్రదేశం ఇల్లు. “మీ మనస్సులో సందేహం లేదా ద్వేషాన్ని సృష్టించే వ్యక్తులను మీ ఇంట్లో అనుమతించవద్దు.” స్వార్థపూరితమైన, రెండు ముఖాల వ్యక్తుల నుండి దూరంగా ఉండటం, ఇతరుల దుఃఖాలతో సంతోషంగా ఉండే వారిని దూరంగా పెట్టడం మరియు వ్యతిరేకతను వ్యాప్తి చేసే వారిని నివారించడం ద్వారా, మీరు మీ జీవితాన్ని సురక్షితం చేయడమే కాకుండా కుటుంబంలో శాంతి మరియు సమృద్ధిని కూడా కాపాడుకుంటారు.