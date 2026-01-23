Edit Profile
    ఈ 3 రాశులకు నేటి నుంచి నుండి ధనవంతులు అయ్యే ఛాన్స్.. సూర్య, యమ కలయిక గొప్ప విజయాన్ని తెస్తుంది!

    జనవరి 23న సూర్యుడు మరియు యముడు 0 డిగ్రీల వద్ద సంయోగం చెందుతారు. హిందూ మతంలో యముడిని సూర్యుడి కుమారుడిగా చెబుతారు. యముడిని ధర్మరాజు అని కూడా అంటారు. ఈ రెండిటి సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ రెండిటి కలయిక వలన కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. 

    Published on: Jan 23, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. జనవరి 23 సూర్యుడు, యముడు సంయోగం జరుగుతుంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైనది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఆదాయం కూడా ఎక్కువవుతుంది. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అనేక లాభాలు కలుగుతాయి.

    ఈ 3 రాశులకు జనవరి 23 నుండి ధనవంతులు అయ్యే ఛాన్స్
    సూర్య, యమల సంయోగంతో ఈ రాశుల వారికి అద్భుతాలు.. అనేక విధాలుగా లాభాలు

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో మేష రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో కూడా అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపడతారు. కెరీర్‌లో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ రెండిటి కలయిక ఈ రాశి వారికి ప్రమోషన్లను తీసుకొస్తుంది. కెరీర్‌లో మంచి మార్పులు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. అప్పులు తీరిపోతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రయాణాలకు సంబంధించి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు.

    3.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ రెండిటి కలయిక ఈ రాశి వారికి కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో బాగుంటుంది. ఆర్థికపరంగా లాభాలు ఉంటాయి. రిలేషన్‌షిప్ బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే భవిష్యత్తులో బాగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

