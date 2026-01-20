కేతువు సంచారం 2026: కేతువు నక్షత్ర మార్పుతో ఏ రాశుల వారికి శుభం కలుగుతుంది? కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారాలు ఇలా ఎన్నో!
ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారంలో మార్పు కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, ఇంకోసారి అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మరో ఐదు రోజులు అంటే జనవరి 25న కేతువు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు జరగబోతోంది. కేతువు జనవరి 25న పూర్వఫాల్గుణి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
కేతువు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు.. కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది
కేతువు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు రావడంతో 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో కెరీర్, రిలేషన్షిప్, మానసిక స్థితిపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది.
కేతువు ఎలా వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రభావం చూపిస్తాడు?
కేతువును కర్మ గ్రహం అని అంటారు. కేతువు కెరీర్లో సమస్యలు, కన్ఫ్యూజన్ తీసుకురావచ్చు. కుటుంబంలో దూరం కూడా పెరగవచ్చు. అపార్థాలు, అహంకారం వంటివి టెన్షన్ లేదా రిలేషన్షిప్లో పెరుగడానికి దారితీస్తాయి.
జాతకంలో కేతువు సరైన దశలో లేకపోతే డిప్రెషన్, నిద్రలో సమస్యలు, కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వంటివి కలుగుతాయి.
ఆరోగ్యపరంగా కూడా సమస్యలు వస్తాయి. జీర్ణ సమస్యలు లేదా నరాల వ్యవస్థలో మార్పులు వంటివి కనిపించవచ్చు.
మానసిక ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది.
కేతువు నక్షత్ర సంచారం ఏ రాశుల వారికి మేలు చేస్తుంది?
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి కేతువు సంచారంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. సంతోషంగా ఉంటారు. పిల్లల నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా అన్నీ సక్రమంగా సాగుతాయి. సీనియర్ల నుంచి సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఇది మంచి సమయం. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో కూడా చక్కటి ఫలితాలను చూస్తారు. మొత్తం మీద ఈ రాశి వారికి కేతువు సంచారం బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థికపరంగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారంలో కూడా ఎక్కువ లాభాలు ఉంటాయి. మొత్తం మీద ఈ రాశి వారికి కూడా కేతువు సంచారం బాగుంటుంది.
ఈ రాశి వారికి సమస్యలు రావచ్చు
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి కేతువు సంచారం కాస్త ఛాలెంజ్గా ఉంటుంది. మిథున రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారంతో కొన్ని ఎత్తుపల్లాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారంలో, ప్రేమ జీవితంలో కూడా కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. అనవసరంగా అందరిని గుడ్డిగా నమ్మడం మంచిది కాదు.