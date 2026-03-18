    Osmania University Job Mela 2026 : నిరుద్యోగులకు అలర్ట్ - ఓయూ క్యాంపస్ లో జాబ్ మేళా, తేదీ వివరాలివే

    Osmania University Job Mela 2026: హైదరాబాద్ లోని ఉస్మానియా యూనివర్శిటీలో ఈనెల 20వ తేదీన ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు జాబ్-మేళా నిర్వహించనున్నారు.100 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఈ మేళాను తలపెట్టారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు విద్యార్హత పత్రాలతో హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.

    Published on: Mar 18, 2026 10:02 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో కార్యాలయంలో ఈనెల 20వ తేదీన జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నారు. అపోలో ఫార్మసీలో ఫార్మాసిస్టు, అసిస్టెంట్ ఫార్మసిస్ట్ లకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. అర్హత కలిగిన వారిని ఎంపిక చేస్తారు.

    ఉస్మానియా వర్శిటీలో జాబ్‌ మేళా
    ఉస్మానియా యూనివర్శిటీలో నిర్వహించే ఈ జాబ్ మేళాలో 100 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఫార్మాసిస్ట్ పోస్టులకు బీ ఫార్మసీ, డీ ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ చేసి ఉండాలి. అసిస్టెంట్ ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు ఏదైనా డిగ్రీ చేసినా అభ్యర్థులు అప్లయ్ చేసుకునేందుకు అర్హులవుతారు.

    • 35 సంవత్సరాల వయసు వారికి మాత్రమే ఈ జాబ్ మేళాలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది.
    • ఎంపికైన వారికి రూ.16,383నుంచి రూ.19,769వేల వరకు వేతనం ఉంటుంది. వీరంతా కూడా హైదరాబాద్ సిటీలో పని చేయాల్సి ఉంటుంది.
    • ఈ ఫార్మాసిస్ట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు 8247656356 ఫోన్ నెంబర్ ను సంప్రదించవచ్చు.
    • ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు వారి విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ తో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో(UEI&GB /MCC ) కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
    • మార్చి 20,2026 వ తేదీన ఈ జాబ్ మేళాను పూర్తి చేస్తారు.

    ఇతర వివరాలు:

    • తేదీ మరియు సమయం: 20.03.2026 ఉదయం 11:00 గంటలకు.
    • వేదిక: యూనివర్సిటీ ఎంప్లాయిమెంట్ బ్యూరో, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్.
    • తీసుకురావాల్సినవి: బయోడేటా (Resume) మరియు విద్యార్హత సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ కాపీలు.
    • సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్: 8247 656 356 ( T. రాము).
