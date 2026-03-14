    Job Calendar 2026 AP : గెట్ రెడీ.. ఏపీలో ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్.. 10,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!

    Job Calendar 2026 AP : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా భారీగా పోస్టులు గురించి వివరాలు ప్రకటించనున్నారు.

    Published on: Mar 14, 2026 6:18 PM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది సందర్భంగా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. మొత్తం 10,000 పోస్టులు మూడు సంవత్సరాల్లో దశలవారీగా భర్తీ చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ మేరకు సంబంధిత శాఖల్లో ఖాళీలపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.

    ఏపీ జాబ్ క్యాలెండర్
    ప్రతిపాదిత పోస్టులు:

    • పాఠశాల విద్య అండ్ ఇంటర్ – 3,000
    • ఎస్సై అండ్ కానిస్టేబుళ్లు – 3,000
    • విశ్వవిద్యాలయ సహాయ ఆచార్యులు – 1,500
    • ఏఈ పోస్టులు – 500
    • సంక్షేమ వసతి గృహాల వార్డెన్లు – 200
    • అటవీశాఖ – 100
    • స్టాటిస్టిక్స్ అధికారులు – 200
    • గ్రూప్-1 – 100
    • గ్రూప్-2 – 500

    మూడు సంవత్సరాల్లో దశలవారీగా భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసే ప్రణాళికను పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. దీంతో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయి.

    గతంలో రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి చర్యల గురించి లోకేష్ మాట్లాడారు. గత సంవత్సరం జరిగిన డీఎస్సీ మాదిరిగానే ఉగాది జాబ్ క్యాలెండర్‌లో ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల నోటిఫికేషన్‌ను చేర్చాలని, నియామక ప్రక్రియలో ఎటువంటి చట్టపరమైన సమస్యలు లేవని నిర్ధారించుకోవాలని లోకేష్ అన్నారు. ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్నట్టుగా లోకేశ్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

    స్కిల్ పోర్టల్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. దాని ప్రారంభాన్ని వేగవంతం చేయాలని మంత్రి లోకేష్ అధికారులను ఇప్పటికే ఆదేశించారు. 25 రంగాలకు సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ ఇప్పటికే సిద్ధం అయ్యాయని, డేటా ఇంటిగ్రేషన్ పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు.

    ప్రస్తుతం ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో 1,14,899 ఉద్యోగ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, వాటిలో 3,100 విదేశీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. జాతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన 16 మంది రిక్రూటర్లు ఆన్‌బోర్డ్‌లో ఉన్నారని, ట్రయల్ ప్రాతిపదికన ఉన్నారని వెల్లడించారు. 20,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 60,000 మంది ఉద్యోగార్థులకు AI-ఆధారిత ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించినట్టుగా అధికారులు తెలిపారు.

    News/Andhra Pradesh/Job Calendar 2026 AP : గెట్ రెడీ.. ఏపీలో ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్.. 10,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!
