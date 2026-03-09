Edit Profile
    RRB Group D : రైల్వేలో 22,195 పోస్టులు.. అప్లికేషన్​కి ఈరోజే లాస్ట్​ ఛాన్స్​

    RRB group d last day to apply : ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ నేటితో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రూప్​ డీ పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 09, 2026 6:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నిరుద్యోగులు, రైల్వేలో ఉద్యోగం పొందాలని చూస్తున్న వారికి బిగ్​ అలర్ట్​! ఆర్​ఆర్బీ (రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డు)కి సంబంధించిన గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ నేటితో, అంటే మార్చ్​ 9, 2026తో ముగియనుంది. ఇంకా అప్లై చేసుకోని వారు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    నిరుద్యోగులకు అలర్ట్​..
    నిరుద్యోగులకు అలర్ట్​..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ ప్రక్రియ జనవరి 31న మొదలైంది. వాస్తవానికి రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రాసెస్​ ఈ మార్చ్​ 2తో ముగియాల్సి ఉంది. కానీ ఈ గడువును మార్చ్​ 9కి పొడిగించారు. మరి మరోసారి ఈ డెడ్​లైన్​ని ఎక్స్​టెండ్​ చేస్తారా? అన్నదానిపై స్పష్టత లేదు. అధికారిక ప్రకటన లేదు కాబట్టి, ఈరోజే చివరి ఛాన్స్​గా పరిగణించి, వెంటనే అప్లై చేసుకోవడం ఉత్తమం.

    ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​లో భాగంగా 22,195 గ్రూప్​ డీ పోస్టులను భర్తి చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- కీలక తేదీలు..

    దరఖాస్తు కోసం చివరి తేదీ: మార్చ్​ 9, 2026 (రాత్రి 11:59 వరకు)

    ఫీజు చెల్లింపు కోసం చివరి తేదీ: మార్చ్​ 11, 2026

    దరఖాస్తు సవరణ విండో: మార్చ్​ 12 నుంచి మార్చ్​ 21, 2026 వరకు

    స్క్రైబ్ వివరాల సమర్పణ: మార్చ్​ 22 నుంచి మార్చ్​ 26, 2026 వరకు

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎలా రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి?

    స్టెప్​ 1- అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.rrbapply.gov.in సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

    స్టెప్​ 2- వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్​) పూర్తి చేసుకోండి.

    స్టెప్​ 3- మీకు కావాల్సిన ఆర్‌ఆర్బీ రీజియన్‌ను ఎంచుకుని వివరాలను ఎంటర్​ చేయండి.

    స్టెప్​ 4- అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్​ని అప్‌లోడ్ చేసి, ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయండి.

    స్టెప్​ 5- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం అప్లికేషన్ ఫామ్​ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోండి.

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజు..

    ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్లు, మైనారిటీలు, మాజీ సైనికులు, పీడబ్ల్యూబీడీ అండ్​ ఈబీసీ: రూ. 250 (పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత ఈ మొత్తం పూర్తిగా రీఫండ్​ అవుతుంది).

    ఇతర అభ్యర్థులు: రూ. 500 (పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత రూ. 400 రీఫండ్ అవుతుంది).

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- సెలక్షన్​ ప్రాసెస్​..

    ఆర్​ఆర్బీ గ్రూప్​ డీ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026లో భాగంగా అభ్యర్థులను నాలుగు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు:

    కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)

    శారీరక దారుఢ్య పరీక్ష (పీఈటీ)

    డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​

    వైద్య పరీక్షలు

    మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్​సైట్​ని, అధికారిక నోటిఫికేషన్​ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

    News/News/RRB Group D : రైల్వేలో 22,195 పోస్టులు.. అప్లికేషన్​కి ఈరోజే లాస్ట్​ ఛాన్స్​
