తిరుపతి ఎస్వీఆర్ఆర్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగాలు.. మే 7వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ!
SVRR Jobs 2026 : తిరుపతిలోని ప్రముఖ శ్రీ వెంకటేశ్వర రామ్నారాయణ్ రుయా(SVRR) ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో పలు పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే ఉద్యోగం పొందవచ్చు.
తిరుపతిలోని ప్రముఖ శ్రీ వెంకటేశ్వర రామ్నారాయణ్ రుయా (SVRR) ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి నిరుద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఆసుపత్రిలోని సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం పరిధిలో వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాల కోసం ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండా, కేవలం వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.
మీరు తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సేవలు అందించాలనుకుంటే.. ఈ అవకాశాన్ని ఏమాత్రం చేజార్చుకోకండి. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 06 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. వివిధ రకాల నైపుణ్యాలు కలిగిన వారికి ఇందులో అవకాశం ఉంది. పోస్టుల పేరు, ఖాళీల సంఖ్య చూడండి.
- డాక్టర్ (ఫుల్ టైమ్) 01
- వార్డ్ బాయ్ 01
- పీర్ ఎడ్యుకేటర్ 01
- చౌకీదార్ (సెక్యూరిటీ) 01
- హౌస్ కీపింగ్ వర్కర్ 01
- యోగా థెరపిస్ట్/డ్యాన్స్/మ్యూజిక్/ఆర్ట్ టీచర్ - 01
విద్యార్హత
పోస్టును బట్టి అర్హతలు మారుతుంటాయి. పదో తరగతి (10th) ఉత్తీర్ణత నుండి ఎంబీబీఎస్ (MBBS) చదివిన వారి వరకు అందరికీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంబంధిత విభాగంలో పని అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ
ఎటువంటి పరీక్షలు ఉండవు. అభ్యర్థుల అర్హత, అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఇంటర్వ్యూలో ప్రదర్శించిన ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లు, జిరాక్స్ కాపీలతో నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు.
అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్న పోస్టుకు సూచించిన విధంగా క్రింది పత్రాలతో పాటు 07.05.2026 తేదీన ఉదయం 11.00 గంటలలోపు తిరుపతిలోని ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయంలో వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలి.
1. విద్యార్హత ధృవపత్రాలు (అసలు, ఒక సెట్ జిరాక్స్ కాపీలు)
2. టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట (అసలు, ఒక సెట్ జిరాక్స్ కాపీలు)
3. అందుబాటులో ఉంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ (latest)
4. క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ (latest)
5. అనుభవ ధృవపత్రాలు
6. సంబంధిత పోస్టుకు సంబంధించిన ఏవైనా ఇతర ధృవపత్రాలు
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.