NMDC Recruitment 2026 : ఎన్ఎండీసీ హైదరాబాద్లో 59 ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ. 60 వేల జీతం, దరఖాస్తు తేదీలివే
NMDC Hyderabad Recruitment 2026 : హైదరాబాద్లోని నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (NMDC) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.
NMDC Hyderabad Recruitment 2026 : హైదరాబాద్లోని నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో జూనియర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన వివిధ మైనింగ్ ప్రాజెక్టుల్లో ఖాళీగా ఉన్న 59 ఉద్యోగాలను రిక్రూట్ చేస్తారు.
59 ఖాళీలు….
ఈ పోస్టులకు అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మే 6వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. మొత్తం 59 పోస్టులు ఉండగా…. వీటిలో ఓపెన్ కేటగిరీలో (UR) 27, ఓబీసీ - 15, ఎస్సీ (SC) - 8, ఎస్టీ- 4, EWS కోటా కింద 5 పోస్టులను కేటాయించారు.
జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ. 250 దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ మరియు మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. అభ్యర్థులు వారి ఫోటో, సంతకం, పదో తరగతి సర్టిఫికేట్, విద్యార్హత మరియు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్లో కనీసం మూడేళ్ల డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. మెటాలిఫెరస్ మైన్స్ కోసం ఫోర్మెన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కాంపిటెన్సీ కలిగి ఉండటం అదనపు అర్హతగా పరిగణిస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయస్సు 50 ఏళ్లకు మించకూడదు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది.
నెలకు రూ. 60 వేల జీతం….
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 60 వేల జీతం చెల్లిస్తారు. అభ్యర్థి పనితీరు ఆధారంగా ఏటా 5 శాతం వరకు జీతం పెంచే అవకాశం ఉంది. తొలుత దరఖాస్తులను పరిశీలించి…. ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ అనంతరం అర్హులకు స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఈ నియామకాలు ప్రారంభంలో మూడేళ్ల కాలపరిమితికి లేదా అభ్యర్థికి 60 ఏళ్లు నిండే వరకు (ఏది ముందైతే అది) ఉంటాయి. పనితీరు. సంస్థ అవసరాలను బట్టి ఈ కాలాన్ని పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంది.
- ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, హైదరాబాద్
- ఉద్యోగాలు - జూనియర్ ఇంజినీర్ (మైనింగ్)
- మొత్తం ఖాళీలు - 59
- జీతం: నెలకు రూ.60,000
- ఎంపిక ప్రక్రియ - సూపర్వైజరీ స్కిల్ అసెస్మెంట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 06.05.2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్: https://www.nmdc.co.in/
- హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ - 7044599061
- హెల్ప్ డెస్క్ మెయిల్ ఐడీ - deskcontroller@gmail.com
ఈ లింక్ పైక్లిక్ చేసి ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
