‘మురసు’ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ : విజయవాడ - గూడూరు రూట్లో పలు రైళ్లు రద్దు..! పూర్తి లిస్ట్
'మురసు' తుఫాన్ ముప్పుతో విజయవాడ-గూడూరు మార్గంలో పలు రైళ్లను అధికారులు రద్దు చేశారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
తీవ్ర తుఫాన్ ‘మురసు’ దక్షిణ తీరప్రాంతాన్ని వణికిస్తోంది. ఈ తుపాను ప్రభావంతో సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే (దక్షిణ తీర రైల్వే) పరిధిలోని విజయవాడ డివిజన్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విజయవాడ - గూడూరు మధ్య వాతావరణ పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా మారింది. వర్షాలు, బలమైన గాలుల తీవ్రతకు ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా విజయవాడ – ఒంగోలు – గూడూరు సెక్షన్లో రైళ్ల రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు.
ప్రయాణికుల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రైల్వే యంత్రాంగం నవంబర్ 03, 2026న నడిచే పలు కీలక రైళ్లను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా విజయవాడ, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, రేణిగుంట, నరసాపురం, రాజమండ్రి మరియు చెన్నై వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఈ రైళ్ల రద్దు సమాచారాన్ని గమనించాలని కోరింది.
రద్దయిన రైళ్ల పూర్తి వివరాలు:
- రైలు నంబరు 67260 : బిట్రగుంట నుంచి విజయవాడ
- రైలు నంబరు 17260 : విజయవాడ నుంచి గూడూరు
- రైలు నంబరు 67203 : గూడూరు నుంచి రేణిగుంట
- రైలు నంబరు 67204 : రేణిగుంట నుంచి నెల్లూరు
- రైలు నంబరు 17259 : నెల్లూరు నుంచి విజయవాడ
- రైలు నంబరు 67258 : విజయవాడ నుంచి నరసాపురం
- రైలు నంబరు 67246 : నరసాపురం నుంచి రాజమండ్రి
- రైలు నంబరు 67273 : విజయవాడ నుంచి ఒంగోలు
- రైలు నంబరు 67274 : ఒంగోలు నుంచి విజయవాడ
- రైలు నంబరు 12711 : విజయవాడ నుంచి ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ (పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్)
- రైలు నంబరు 12712 : ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ నుంచి విజయవాడ (పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్)
రైళ్ల రద్దు సమాచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ ప్రణాళికలను మార్చుకోవాలని రైల్వే అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తుఫాన్ తీవ్రత తగ్గే వరకు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ ప్రయాణికుల భద్రతకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. రైళ్ల పునరుద్ధరణ లేదా తదుపరి వివరాల కోసం ప్రయాణికులు ఐఆర్సీటీసీ (www.irctc.co.in) అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయాలని లేదా రైల్వే హెల్ప్లైన్ నంబర్ 139ను సంప్రదించాలని సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More