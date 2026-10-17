ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్… విజయవాడ - పలాస మధ్య స్పెషల్ రైళ్లు! వయా రాజమండ్రి
దసరా పండుగ వేళ ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని విజయవాడ - పలాస మార్గంలో జనసాధారణ్ అన్రిజర్వ్డ్ ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే ప్రకటించింది.
దసరా పండుగ సీజన్లో ప్రయాణికుల తాకిడి పెరగడంతో రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పండుగకు సొంతూర్లకు వెళ్లేవారికి, తిరుగు ప్రయాణమయ్యే వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా విజయవాడ - పలాస మార్గంలో ప్రత్యేక జనసాధారణ్ (అన్రిజర్వ్డ్) రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు విడతల్లో రాకపోకలు సాగిస్తాయి.
రైళ్ల టైమింగ్స్ - వివరాలు :
- విజయవాడ - పలాస (రైలు నంబర్ 07452): ఈ జనసాధారణ్ స్పెషల్ రైలు అక్టోబర్ 17 (శనివారం), అక్టోబర్ 18 (ఆదివారం) తేదీల్లో విజయవాడ నుంచి బయలుదేరుతుంది. రెండు రోజుల్లోనూ సాయంత్రం 17:30 గంటలకు (5:30 PM) విజయవాడలో బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 04:05 గంటలకు పలాస చేరుకుంటుంది.
- పలాస - విజయవాడ (రైలు నంబర్ 07451): తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ సర్వీసు అక్టోబర్ 18 (ఆదివారం), అక్టోబర్ 19 (సోమవారం) తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఉదయం 04:45 గంటలకు పలాసలో బయలుదేరి, అదే రోజు సాయంత్రం 16:00 గంటలకు (4:00 PM) విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
రైలు ఆగే స్టేషన్లు (హాల్ట్లు)
విజయవాడ - పలాస మధ్య ఉన్న కీలకమైన స్టేషన్లలో ఈ రైలుకు స్టాపేజీలు కల్పించారు. ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, విశాఖపట్నం, సింహాచలం, పెందుర్తి, కొత్తవలస, విజయనగరం, చీపురుపల్లి, పొందూరు, శ్రీకాకుళం రోడ్, నౌపడ స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఆగుతుంది.
ఈ రైలు మొత్తం 11 కోచ్లతో నడుస్తుంది. ఇందులో 9 జనరల్ క్లాస్ (సాధారణ) కోచ్లు, 2 సెకండ్ క్లాస్ సిట్టింగ్ కమ్ లగేజ్ కోచ్లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ అన్రిజర్వ్డ్ కోచ్లు కావడం వల్ల ముందస్తు రిజర్వేషన్ అవసరం లేకుండా సాధారణ టికెట్తోనే ప్రయాణించవచ్చు. దసరా పండుగ రద్దీ సమయంలో ఈ రైళ్లు ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More