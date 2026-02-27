Edit Profile
    Tomato Price : టమోట ధరలు ఢమాల్.. రైతుల నుంచి అతితక్కువ ధరకే.. కిలోకు ఎంతంటే?

    కొన్ని రోజులు కింద భారీగా పలికిన టమోట ధరలు ఇప్పుడు పడిపోతున్నాయి. రైతుల దగ్గర నుంచి దళారులు అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

    Published on: Feb 27, 2026 6:54 AM IST
    By Anand Sai
    కొన్ని రోజుల కిందట టమోట ధరలు కిలోకు రూ.50 వరకు పలికాయి. కానీ ఇప్పుడు దారుణంగా పడిపోయాయి. మార్కెట్‌లోకి భారీగా టమోట వస్తుంది. మరోవైపు పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లాంటి ప్రభావాలతో ధరలు కిందకు వచ్చాయి. ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో సాధారణంగా పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం పడిపోయాయి.

    టమోట ధరలు
    టమోట ధరలు

    ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో టమోటా ధరలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. మదనపల్లె, పలమనేరు ప్రధాన టమోటా మార్కెట్లలో 10 కిలోల పెట్టె కేవలం రూ.90 నుండి రూ.140 వరకు అమ్ముడవుతోంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో సాధారణంగా రూ.300 నుండి రూ.600 మధ్య ఉన్న ధర కంటే చాలా తక్కువ. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టమోటా మార్కెట్‌గా పరిగణించబడే మదనపల్లెలో ధరలు కిలోకు రూ.9 నుండి రూ.14 వరకు పడిపోయాయి. దీనివల్ల రైతులకు రవాణా ఖర్చులు కూడా కలిసి రావడం లేదు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో రూ.5కి కూడా ధర పడిపోయింది.

    మదనపల్లె వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ డేటా ప్రకారం.. ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుండగా.. పంట మాత్రం వస్తూనే ఉంది. ఫిబ్రవరి 17న మొదటి గ్రేడ్ టమోటాలు 10 కిలోలకు రూ. 160–రూ.190, రెండో గ్రేడ్ టమోటాలు రూ. 110–రూ.150 ఉండగా, 46 మెట్రిక్ టన్నులు వచ్చాయి. ఫిబ్రవరి 24 నాటికి మొదటి గ్రేడ్ టమోటాలు 10 కిలోలకు రూ. 120–రూ.140, రెండో గ్రేడ్ టమోటాలు రూ. 90–రూ.110కి పడిపోయాయి. అయినప్పటికీ 66 మెట్రిక్ టన్నులకు దిగుమతి పెరిగింది. సరఫరా ఎక్కువగా ఉంది, డిమాండ్‌ తక్కువగా ఉంది.

    మదనపల్లె, పుంగనూరు, పలమనేరు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ప్రస్తుతం టమోటా సాగు 1,500 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దిగుబడి మధ్యస్థంగా ఉన్నప్పటికీ మార్చి నుండి రాక మరింత పెరుగుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. కాలానుగుణ డిమాండ్‌తో ధరలు స్వల్పంగా మెరుగుపడవచ్చు. అమ్మకాల నష్టాన్ని నివారించడానికి ధరలు గిట్టుబాటు స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం నేరుగా టమోటాలను సేకరించాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

    టమోటా ధరలు ప్రస్తుతం కిలోకు రూ.7 , రూ.9 మధ్య ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. వారం రోజుల్లో ధరల్లో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

    మరోవైపు పక్కరాష్ట్రమైన తెలంగాణలోనూ అదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. తెలంగాణలో పలు కూరగాయల ధరలు పతనం అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో టోకు ధరల్లో కిలో టమాట ధర రూ.8చొప్పున అమ్ముడవుతోంది. రైతులకు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. మరోవైపు ఇతర కూరగాయల ధరల్లో కూడా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ధరలు తగ్గుతుండటంతో సామాన్యులకు ఊరల లభించింది.

