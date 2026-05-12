Vehicle Registration : ఏపీలో 24 గంటల్లోనే వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్.. ఇక టైమ్ వేస్ట్ ఉండదు!
Vehicle Registration : కొత్త వాహనాలకు 24 గంటల్లో శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తికానుంది. ఈ మేరకు కొత్త విధానం అమలు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాహనదారులకు తీపి కబురు అందించింది. కొత్త వాహనం కొన్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వారాల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా, కేవలం 24 గంటల్లోనే శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ (Permanent Registration) ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా సరికొత్త విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ నూతన విధానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, అందులోని ముఖ్యాంశాలను వివరంగా కింద చూడవచ్చు:
24 గంటల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి
సాధారణంగా కొత్త వాహనం కొన్న తర్వాత డీలర్ వద్ద తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ (TR) జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత శాశ్వత నంబర్ రావడం కోసం రవాణా శాఖ కార్యాలయం చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఇందుకోసం చాలా సమయం వృథా అవుతూ ఉండేది. కానీ ఇకపై డీలర్ వద్ద దరఖాస్తు చేసిన 24 గంటల వ్యవధిలోనే రవాణా అధికారులు దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
డీమ్డ్ టు అప్రూవల్
ఈ ఉత్తర్వుల్లోని అత్యంత కీలకమైన అంశం డీమ్డ్ టు అప్రూవల్. ఒకవేళ వాహనదారుడు సమర్పించిన దరఖాస్తుపై రవాణా శాఖ అధికారులు నిర్దేశిత గడువులోగా స్పందించకపోతే (అంటే ఆమోదించడం లేదా తిరస్కరించడం చేయకపోతే), ఆ దరఖాస్తు ఆటోమేటిక్గా ఆమోదం పొందినట్లుగా పరిగణిస్తారు. దీనినే 'డీమ్డ్ టు అప్రూవల్' అంటారు. దీనివల్ల అధికారుల అలసత్వం వల్ల వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగదు.
అధికారుల బాధ్యత
డీలర్ వద్ద నుంచి వచ్చిన దరఖాస్తును అధికారులు పరిశీలించినప్పుడు:
- అన్నీ సరిగ్గా ఉంటే వెంటనే ఆమోదం తెలపాలి.
- నియమాలకు విరుద్ధంగా ఉంటే తిరస్కరించాలి.
- ఏవైనా లోపాలు ఉంటే వాటిపై లిఖితపూర్వకంగా అభ్యంతరాలు తెలపాలి.
- ఈ ప్రక్రియ అంతా నిర్ణీత గడువులోనే పూర్తి కావాలి.
వాహన్ పోర్టల్లో మార్పులు
ఈ నూతన విధానం సాఫీగా సాగడం కోసం, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC)తో సమన్వయం చేసుకొని 'వాహన్' సాఫ్ట్వేర్లో అవసరమైన మార్పులు చేయాలని రవాణా శాఖ కమిషనర్ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీనివల్ల సాంకేతిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఆన్లైన్లోనే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది.
రవాణా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వుల వల్ల వాహన కొనుగోలుదారులకు సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, పారదర్శకత పెరుగుతుంది. మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా, అవినీతికి తావు లేకుండా నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల సామాన్య ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 24 గంటల్లోనే వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగితే చాలా రకాల ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More