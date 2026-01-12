విజయవాడ దుర్గగుడిలో అపచార ఘటనపై ఈవో కీలగ ఆదేశాలు.. బాధ్యులకు నోటీసులు
విజయవాడ దుర్గగుడిలో అపచారం ఘటనపై బాధ్యులకు మెమోలు జారీ అయ్యాయి. ఈ ఘటనపై ఈవోకు నివేదిక అందజేసింది కమిటీ. అభిషేకానికి వినియోగించిన పాలలో పురుగులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించింది.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో అపచారంపై ఆలయ ఈవో శీనా నాయక్ స్పందించారు. ఈ ఘటనపై బాధ్యులకు మెమోలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే అపచార ఘటనపై విచారణకు ఈవో కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై విచారణ చేసిన కమిటీ.. నివేదికను ఈవోకు అందజేసింది. అమ్మవారి అభిషేకం కోసం ఉపయోగించిన పాలలో పురుగులు ఉన్నట్టుగా కమిటీ గుర్తించింది.
అంతేకాదు అభిషేకానికి వాడిని బిందె పరిశుభ్రంగా లేకపోవడమే ఘటనకు కారణం అని కమిటీ నిర్ధారించింది. పురుగులు ఉన్న బిందెలో పాలు పోసి అభిషేకం చేసినట్టుగా తెలిసింది. ఈ అపచార ఘటనలో భాగంగా స్టోర్, పూజా విభాగాల ఉద్యోగులు, అర్చకుడికి నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఆలయంలో అన్ని అభిషేకాలు, పూజలకు ఆవు పాలు వినియోగించుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈవో. ఈ ఘటన గురించి ఆలయ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయడం తప్పని కమిటీ పేర్కొంది.
అసలు ఏం జరిగిందంటే.. రెండు రోజుల శ్రీచక్ర అర్చనలో అభిషేకానికి ఉపయోగించిన పాలలో పురుగులు కనిపించడం కలకలం రేపింది. పురుగులను గుర్తించిన అర్చకులు.. వెంటనే అర్చనను నిలిపివేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన మీద ఈవో శీనా నాయక్ సమగ్ర విచారణకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. స్థానాచార్చులు శివ ప్రసాదశర్మ నేతృత్వంలో కమిటీ వేశారు. కమిటీ విచారణ చేసి నివేదికను సమర్పించింది.
పూజా విభాగాల్లోని సిబ్బంది నిర్లక్ష్య వైఖరి స్పష్టంగా బయటపడినట్టుగా కమిటీ నివేదికలో తెలిపింది. శ్రీచక్ర అర్చన నిర్వహించే అర్చకుడికి మెమో జారీ చేయడంతోపాటుగా అంతర్గతంగా బదిలీ చేస్తూ పల్లకి సేవ, దర్బార్ సేవ, లక్ష కుంకుమార్చన పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను అప్పగించారు. అంతేకాదు స్టోర్, పూజల విభాగాల ఉద్యోగులు వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి, నియమ నిబంధనల ప్రకారం పూజలు నిర్వహించాలని ఈవో చెప్పారు. కమిటీ నివేదికను దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్కు ఆలయ ఈవో పంపనున్నారు.