Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ20 మ్యాచ్.. పార్కింగ్ ఇక్కడ.. ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా

    వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ20 మ్యాచ్‌కి అంతా సిద్ధమైంది. మ్యాచ్ రోజు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, పార్కింగ్ నిబంధనలు అమలు చేస్తారు.

    Published on: Jan 27, 2026 9:21 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జనవరి 28 బుధవారం విశాఖపట్నంలోని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఏసీఏ వీడీసీఏ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి వైజాగ్ సిటీ సిద్ధమైంది. దాదాపు 28,000 మంది ప్రేక్షకులు హాజరవుతారని అంచనా. ఈ మ్యాచ్ సజావుగా జరిగేలా అధికారులు ట్రాఫిక్, పార్కింగ్ ప్రణాళికలతో ఏర్పాట్లను చేశారు. 2026 ఏడాదిలో నగరంలో జరిగే తొలి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ డిసెంబర్ 6, 2025 భారతదేశం-దక్షిణాఫ్రికా మధ్య జరిగింది.

    ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ20 (@BCCI)
    ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ20 (@BCCI)

    సోమవారం సాయంత్రం రెండు జట్లు నగరానికి చేరుకుని మంగళవారం ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లు నిర్వహించాయి. చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ గిరీష్ డోంగ్రే పర్యవేక్షణలో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) పిచ్ తయారీ, ప్రేక్షకుల సౌకర్యాలతో సహా అన్ని ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తోంది.

    మ్యాచ్ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, పార్కింగ్ నిబంధనలు అమలు చేస్తారు. స్టేడియం చుట్టూ రద్దీని తగ్గించడానికి టికెట్ కేటగిరీలు, అప్రోచ్ రూట్ల ఆధారంగా నియమించిన పార్కింగ్ జోన్‌లను కేటాయిస్తామని విశాఖపట్నం ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.

    ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా

    శ్రీకాకుళం వైపు నుండి వచ్చే వాహనదారులు భారీ, వాణిజ్య వాహనాలు ఆనందపురం వైపు నుండి విశాఖపట్నం నగరంలోకి ప్రవేశించవద్దు. దీనికి బదులుగా నేరుగా జాతీయ రహదారిపై వెళ్ళాలి. ఈ ప్రాంతాల నుండి వచ్చే బస్సులు, ఇతర చిన్న వాణిజ్య వాహనాలు రుషికొండ, సాగర్ నగర్, జోడుగుళ్లపాలెం మీదుగా బీచ్ రోడ్డు వెంట ప్రయాణించాలి.

    పార్కింగ్ జోన్స్

    క్రికెట్ మ్యాచ్‌కు హాజరయ్యే వారి కోసం టికెట్ కేటగిరీ, ఎంట్రీ పాయింట్ ద్వారా పలు పార్కింగ్ జోన్‌లను పెట్టారు. VVIP పార్కింగ్ పాస్‌లు ఉన్న వాహనదారులు ఎన్‌హెచ్-16 వెంట స్టేడియానికి ప్రయాణించి గ్రౌండ్ ఏ లోపల పార్క్ చేయాలి. వీఐపీ పార్కింగ్ పాస్‌లు ఉన్నవారు స్టేడియం సమీపంలోని గ్రౌండ్ బీని ఉపయోగించాలి.

    విశాఖపట్నం వైపు నుండి వచ్చే ఇతర టిక్కెట్లు ఉన్నవారు ఎన్‌హెచ్-16లోని వైజాగ్ కన్వెన్షన్ వద్ద పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే స్టేడియం ముందు ఉన్న హోల్డేజ్ హోమ్ జంక్షన్ వద్ద ఎడమవైపునకు తిరిగితే ద్విచక్ర వాహనాల కోసం సాంకేతిక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల మైదానం, కార్ల కోసం ఏఎస్ఆర్ నగర్‌లోని జీవీఎంసీ పార్కులకు చేరుకోవచ్చు.

    ఈ రూట్‌లలో వచ్చేవారు..

    శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, ఆనందపురం, గంభీరం, బోయపాలెం, కొమ్మాది నుంచి వచ్చే వారు కార్‌షెడ్‌ జంక్షన్‌ వద్ద కుడివైపునకు తిరిగి సాంకేతిక కళాశాల పార్కింగ్‌ గ్రౌండ్‌కు వెళ్లాలి. లేదంటే పెప్సీ కటింగ్‌ వద్ద ఎడమవైపు తిరగాలి.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ20 మ్యాచ్.. పార్కింగ్ ఇక్కడ.. ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా
    News/Andhra Pradesh/వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ20 మ్యాచ్.. పార్కింగ్ ఇక్కడ.. ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes