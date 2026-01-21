వస్తాడు.. రన్స్ కొడతాడు.. లండన్ వెళ్లిపోతాడు.. విరాట్ కోహ్లీని దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాలని ఫోర్స్ చేయొద్దు.. అంత ఈజీ కాదు
ఇండియన్ స్టార్ క్రికెటర్, ఆధునిక లెజెండ్ విరాట్ కోహ్లి అద్భుతమైన ఫామ్ లో ఉన్నాడు. వన్డేల్లో సెన్సేషనల్ బ్యాటింగ్ తో రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అదిరే ఆటతీరుతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయిస్తున్నాడు. రీసెంట్ గా ఐసీసీ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్ లో మళ్లీ నంబర్ వన్ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో కోహ్లీని దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాలని ఫోర్స్ చేయొద్దని మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్ సూచించాడు.
కోహ్లి సెంచరీలు
భారత స్టార్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లి తన చివరి 7 వన్డేలలో 6 ఫిఫ్టీ-ప్లస్ స్కోర్లు సాధించాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలున్నాయి. రెండు దక్షిణాఫ్రికాపై, ఒకటి న్యూజిలాండ్పై అందుకున్నాడు. క్రీజ్లో అతని స్థిరత్వం, ఇన్నింగ్స్లను నిలబెట్టగల సామర్థ్యం, ఒత్తిడిలో రాణించే నైపుణ్యం అతన్ని వన్డేలలో అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా నిలబెడుతూనే ఉన్నాయి. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడవ వన్డేలో, కోహ్లీ తన 85వ అంతర్జాతీయ సెంచరీని సాధించాడు.
వస్తాడు, కొడతాడు
భారత మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్ కోహ్లీ క్లాస్ బ్యాటింగ్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. అప్పుడప్పుడు ఆడినా ఈ స్టార్ ఆటగాడు తన అభిరుచి, ఫిట్నెస్, రెడీనెస్, ఆటపై లోతైన అవగాహనతో స్థిరంగా పరుగులు సాధిస్తూ, మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రతిసారీ తన విలువను నిరూపించుకుంటున్నాడని హైలైట్ చేశారు.
"విరాట్ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు కనిపించే ఆటగాడిగా మారాడు. కానీ అతను వస్తాడు, పరుగులు చేస్తాడు, ఆపై లండన్కు వెళ్లిపోతాడు. అలాగే మారింది. క్రమం తప్పకుండా ఆడకపోయినా, అంత స్థిరంగా పరుగులు చేయడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ అది అతని అభిరుచి, అతని ఫిట్నెస్, దేశం కోసం ఆడాలనే అతని గర్వం, ఆటపై అతని జ్ఞానం. అతను దానిని నిరూపించుకున్నాడు" అని తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో కైఫ్ చెప్పాడు.
ఫోర్స్ చేయొద్దు
కోహ్లీ ఇప్పుడు జూలైలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్ కోసం భారత జెర్సీలో తిరిగి రానున్నాడు. ఇంతలో మాజీ భారత కెప్టెన్ ఇప్పటికే తనను తాను బాగా నిరూపించుకున్నాడని, దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడమని అతన్ని బలవంతం చేయకూడదని కైఫ్ సూచించాడు.
"ఇక అతనికి దేశవాళీ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడాలని ఫోర్స్ చేయొద్దు. ఎవరైనా మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ పొందవచ్చు. కానీ అతనికున్న అభిరుచి, అది ఏ మార్కెట్లోనూ లభించదు. దానిని ఎక్కడ నుండి తెచ్చుకుంటారు? చివరి గేమ్లో కూడా, అతనే ఆశ. విరాట్ తన ముందు 10 మంది ఆటగాళ్లను కూడా ఒంటరిగా ఓడించగలడు" అని కైఫ్ పేర్కొన్నాడు.