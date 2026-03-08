Tax Defaulters : పన్ను ఎగవేతదారులకు వీఎంసీ జప్తు నోటీసులు.. వాటర్, డ్రైనేజీ కనెక్షన్ కట్
VMC Tax Defaulters : పెండింగ్లో ఉన్న పన్ను బకాయిల వసూలుకు చర్యలు ముమ్మరం చేసింది విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. కొందరికి ఆస్తి జప్తు నోటీసులు జారీ చేసింది. నీటి, డ్రైనేజీ కనెక్షన్ నిలిపివేసింది.
విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(VMC) పెండింగ్లో ఉన్న మున్సిపల్ పన్నులను వసూలు చేయడానికి ప్రత్యేక డ్రైవ్ను ముమ్మరం చేసింది. దీర్ఘకాలిక డిఫాల్టర్లకు ఆస్తి జప్తు నోటీసులు జారీ చేయడం, కొన్ని ప్రాంతాలలో నీరు, డ్రైనేజీ సేవలను నిలిపివేయడం ద్వారా ఈ డ్రైవ్ ముమ్మరం చేసింది.
ఆస్తి పన్ను, ఖాళీ భూమి పన్ను, నీటి పన్ను, డ్రైనేజీ ఛార్జీలకు సంబంధించిన బకాయిలను వసూలు చేయడానికి కార్పొరేషన్ మూడు మున్సిపల్ సర్కిళ్లలో దృష్టి సారించిందని మున్సిపల్ కమిషనర్ హెచ్ఎం ధ్యానచంద్ర తెలిపారు. ఈ డ్రైవ్లో భాగంగా అనేక ప్రాంతాలలో అలవాటుగా చెల్లించని వారి ఇళ్ల దగ్గర ఆస్తి జప్తు నోటీసులను అధికారులు అతికించారు. ఈ డ్రైవ్లో భాగంగా వన్ టౌన్, భవానీపురం, సీతారాంపురం వంటి ప్రాంతాలలో దీర్ఘకాలిక పన్ను ఎగవేతదారుల ఆస్తులపై అధికారులు జప్తు నోటీసులను అతికించారు. అజిత్సింగ్ నగర్లో మున్సిపల్ అధికారులు కొన్ని డిఫాల్ట్ ఆస్తులకు నీరు, డ్రైనేజీ కనెక్షన్లను కూడా నిలిపివేశారు.
సర్కిల్-1లో వన్ టౌన్, భవానీపురంలో చర్యలు తీసుకోగా, సర్కిల్-2లో సీతారాంపురం, సమీప ప్రాంతాలలోని డిఫాల్టర్లకు ఇలాంటి నోటీసులు జారీ చేశారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను చెల్లించడంలో విఫలమైన వారిపై అమలు చర్యలలో భాగంగా అజిత్ సింగ్ నగర్లోని కొందరికి నీటి సరఫరా, డ్రైనేజీ కనెక్షన్లను నిలిపివేశారు.
2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరం మార్చి 31తో ముగుస్తుందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పౌర సంస్థలకు పూర్తి ఆదాయాన్ని వసూలు చేయాలని ఆదేశించిందని కమిషనర్ పేర్కొన్నారు. పన్ను ఎగవేతదారులపై ఏపీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చట్టం కింద ఆస్తి స్వాధీనం సహా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు. నివాసితులు తమ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఏపీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల చట్టం ప్రకారం.. నీటి సరఫరాను నిలిపివేయడం, డ్రైనేజీ కనెక్షన్లను తొలగించడం, బకాయిపడిన పన్ను బకాయిలతో ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడం వంటి డిఫాల్టర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిమితుల్లోని పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ ఆస్తి, భూమి, నీరు, డ్రైనేజీ పన్ను బకాయిలను చెల్లించాలని కమిషనర్ కోరారు.