పన్ను చెల్లింపుదారులకు అలర్ట్: ఏప్రిల్ 1 నుంచి మారనున్న ఫామ్ 16, 26AS నంబర్లు.. కొత్త ఐటీ నిబంధనలు ఇవే
ఆదాయపు పన్ను శాఖ ప్రతిపాదించిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఫామ్ 16, ఫామ్ 26AS వంటి కీలక ఫారాల నంబర్లు మారనున్నాయి. ఈ మార్పుల వల్ల పన్ను చెల్లింపు ప్రక్రియలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవని, కేవలం గుర్తింపు సంఖ్యలు మాత్రమే మారుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మీరు ప్రతి ఏటా ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేస్తున్నారా? అయితే ఈ ఏప్రిల్ 1 నుంచి మీరు కొన్ని కీలక మార్పులను గమనించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ఆదాయపు పన్ను శాఖ ప్రతిపాదించిన 'ఆదాయపు పన్ను ముసాయిదా నిబంధనలు 2025-26' (Income Tax Draft Rules 2025-26) ప్రకారం, మనకు ఎంతో అలవాటైన ఫామ్ 16, ఫామ్ 26AS వంటి పత్రాల నంబర్లు మారనున్నాయి.
దీనికి సంబంధించి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, పన్ను నిపుణులు పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలను వెల్లడించారు.
ఏ ఫామ్ నంబర్ ఎలా మారుతోంది?
కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2026 అమలులోకి రానుండడంతో పాత ఫారాలను రీనంబరింగ్ (Renumbering) చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వేతన జీవులకు అత్యంత కీలకమైన ఫామ్ 16 ఇకపై కొత్త సంఖ్యతో దర్శనమివ్వనుంది.
ముఖ్యమైన మార్పుల జాబితా ఇక్కడ చూడండి:
పాత ఫామ్ నంబర్
కొత్త ఫామ్ నంబర్
దేని కోసం?
ఫామ్ 16
ఫామ్ 130
జీతంపై టీడీఎస్ (TDS) వివరాలు
ఫామ్ 26AS
ఫామ్ 168
వార్షిక సమాచార నివేదిక (AIS)
ఫామ్ 16A
నంబర్ మారనుంది
జీతమేతర ఆదాయంపై టీడీఎస్
3CA, 3CB, 3CD
ఫామ్ 26
ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఫారాల విలీనం
ప్రక్రియలో మార్పు ఉంటుందా?
ఫారాల నంబర్లు మారుతున్నప్పటికీ, వాటిలో పొందుపరిచే సమాచారం లేదా వాటి ఉద్దేశంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం 'నిర్మాణాత్మక, పరిపాలనాపరమైన' (Structural and Administrative) మార్పు మాత్రమేనని ఏకేఎం గ్లోబల్ ట్యాక్స్ లీడ్ వికాస్ శర్మ తెలిపారు.
"రిపోర్టింగ్ ఫార్మాట్లు, ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ గడువులలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. కాబట్టి పన్ను చెల్లింపుదారులు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు" అని బాంబే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ సొసైటీ జాయింట్ సెక్రటరీ మృణాల్ మెహతా వివరించారు.
ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్
దశాబ్దాలుగా పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఫామ్ 16 వంటి పేర్లతో విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. అకస్మాత్తుగా నంబర్లు మారిస్తే కొంత గందరగోళం ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో, ప్రభుత్వం 'ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్' ఇచ్చే యోచనలో ఉంది. అంటే కొంతకాలం పాటు పాత, కొత్త నంబర్లు రెండింటినీ అనుమతించే అవకాశం ఉంది.
తదుపరి అడుగు ఏమిటి?
ప్రస్తుతానికి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) ఈ ముసాయిదాపై వాటాదారులు, నిపుణుల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరింది. పార్లమెంటులో ఈ చట్టం ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అధికారిక నోటిఫికేషన్ వెలువడుతుంది. పన్ను చెల్లింపుదారుల సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి త్వరలోనే సీబీడీటీ 'తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు' (FAQs) విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని ట్యాక్స్ ఎక్స్పర్ట్ సురేష్ సురానా తెలిపారు.