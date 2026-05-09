విశాఖ ముఖచిత్రం మారబోతోంది.. 102 కి.మీ. సెమీ రింగ్ రోడ్డు.. మాస్టర్ప్లాన్!
Visakhapatnam : విశాఖలో సెమీ రింగ్ రోడ్డు నిర్మిస్తామని మంత్రి నారాయణ చెప్పారు. వైజాగ్ సిటీ అభివృద్ధి చెందాలంటే మాస్టర్ ప్లాన్ అవసరం అన్నారు.
రానున్న 50 ఏళ్ల భవిష్యత్తు అవసరాలను, పెరుగుతున్న జనాభా, పారిశ్రామికాభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని విశాఖ నగరానికి సరికొత్త రూపురేఖలు దిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. విశాఖ నగర అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని.. సెమీ రింగ్ రోడ్డు నిర్మించనున్నట్టుగా చెప్పారు.
రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు..
విశాఖ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (VMRDA) మాస్టర్ప్లాన్పై మంత్రులు నారాయణ, కొండపల్లి శ్రీనివాస్తో కలిసి అధికారులతో సుదీర్ఘ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ.. రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు 102 కిలోమీటర్ల పొడవైన రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నట్లు రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ప్రకటించారు. ఈ నెలాఖరు నాటికి దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR) సిద్ధమవుతుందని స్పష్టం చేశారు.
మాస్టర్ప్లాన్ ముఖ్యాంశాలు
విస్తీర్ణం: వీఎంఆర్డీఏ పరిధి ప్రస్తుతం 6,836 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. దీని అభివృద్ధికి పకడ్బందీ మాస్టర్ప్లాన్ అవసరమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ప్రజాప్రతినిధుల వినతులు: ఎమ్మెల్యేల నుంచి అందిన వినతుల్లో దాదాపు 90 శాతం సమస్యలను ఇప్పటికే పరిష్కరించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు కనెక్టివిటీ: ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకోవడానికి వీలుగా 7 కనెక్టింగ్ రోడ్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో మూడు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. అదనంగా బీచ్ కారిడార్ ప్రతిపాదన కూడా పరిశీలనలో ఉంది.
తాగునీటి ప్రాజెక్టు: రూ. 14 వేల కోట్లతో ప్రతిష్టాత్మక తాగునీటి ప్రాజెక్టు వస్తోంది. ఇది పూర్తయితే నగరంలోని 95 శాతం ఇళ్లకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందుతుంది.
ఉత్తరాంధ్ర - ప్రత్యేక అభివృద్ధి జోన్
మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, విశాఖ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఆధారంగా ఈ సమీక్ష జరిగినట్లు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఒక ప్రత్యేక అభివృద్ధి జోన్గా మారబోతోందని, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయితే విశాఖ నగరం ప్రపంచ స్థాయి నగరాల సరసన నిలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మొత్తానికి, విశాఖను కేవలం పర్యాటక కేంద్రంగానే కాకుండా, పారిశ్రామిక, రవాణా రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలబెట్టేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. దీనివల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి కూడా భారీ ఊతం లభించనుంది.
