    Trisha Krishnan: విజయ్‌తో రిలేషన్షిప్‌పై స్పందించని త్రిష.. ఎయిర్‌పోర్టు వీడియో వైరల్

    Trisha Krishnan: విజయ్ తో రిలేషన్షిప్ పై నటి త్రిష స్పందించలేదు. తాజాగా ఎయిర్‌పోర్టులో కనిపించిన ఆమెను మీడియా దీనిపై ప్రశ్నించగా.. ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండానే వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడా వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

    Mar 13, 2026, 16:17:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్‌తో కలిసి పెళ్లి వేడుకకు హాజరైన తర్వాత త్రిష తొలిసారిగా చెన్నై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కనిపించింది. ఈ క్రమంలో రిపోర్టర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆమె ఎక్కడా అసహనం వ్యక్తం చేయకుండా, మౌనంగానే సమాధానం ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

    ప్రశ్నల వర్షం.. త్రిష మౌనం

    కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్, స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. ఇటీవలే చెన్నైలో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుకకు వీరిద్దరూ కలిసి హాజరు కావడంతో నెట్టింట రకరకాల చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఈ పరిణామాల తర్వాత త్రిష తొలిసారిగా చెన్నై విమానాశ్రయంలో మీడియా కంట పడింది.

    వైట్ టీ-షర్ట్, బ్లాక్ ప్యాంట్స్, డెనిమ్ జాకెట్ ధరించి స్టైలిష్‌గా ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకున్న త్రిషను చూడగానే రిపోర్టర్లు చుట్టుముట్టారు. ముఖ్యంగా హీరో విజయ్‌తో కలిసి పెళ్లికి వెళ్లడంపై తలెత్తిన వివాదం గురించి ప్రతినిధులు ఆమెను సూటిగా ప్రశ్నించారు. అయితే ఈ ప్రశ్నలేవీ విననట్టుగా త్రిష చాలా ప్రశాంతంగా తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడా సహనం కోల్పోకుండా, ఎవరికీ సమాధానం చెప్పకుండానే తన స్టాఫ్‌తో కలిసి ఎయిర్‌పోర్ట్ లోపలికి వెళ్లింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    వివాదానికి నేపథ్యం ఇదే..

    ప్రముఖ నిర్మాత కల్పతి సురేష్ కుమారుడి పెళ్లి వేడుకలో విజయ్, త్రిష జంటగా కనిపించడం చర్చకు దారితీసింది. ఇదే సమయంలో విజయ్ భార్య సంగీత కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయడం, అందులో విజయ్‌కు ఒక నటితో వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ పేర్కొనడం సంచలనంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే త్రిష పేరు తెరపైకి వచ్చింది.

    విజయ్ రియాక్షన్ ఏంటి?

    మరోవైపు తన రాజకీయ పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) ర్యాలీలో విజయ్ ఈ వివాదాలపై పరోక్షంగా స్పందించాడు. "గత కొంతకాలంగా నా గురించి కొన్ని ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అవి మిమ్మల్ని (అభిమానులను) బాధపెడుతున్నాయని నాకు తెలుసు. మీరు బాధపడితే నేను తట్టుకోలేను. ఆ సమస్యలను నేను చూసుకుంటాను, మీరు వాటి గురించి పట్టించుకోవద్దు. ప్రజల సమస్యలపై దృష్టి పెడదాం" అని విజయ్ వ్యాఖ్యానించాడు.

    రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం, అతని ఆఖరి చిత్రం 'జననాయగన్' సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడటం వంటి అంశాలు ఇప్పుడు కోలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

