    త్రిష ఒక్కదానిదే కాదు అతనిది కూడా తప్పే.. విజయ్ అన్న ఆ ఒక్క మాటకు కన్నీళ్లు ఆగలేదు: పార్థిబన్ కామెంట్స్

    త్రిష, విజయ్ పై తాను చేసిన కామెంట్స్ కు మరోసారి వివరణ ఇచ్చాడు నటుడు పార్థిబన్. తప్పు త్రిష ఒక్కదానిది మాత్రమే కాదని, విజయ్ ది కూడా తప్పేనని అన్నాడు. అయితే విజయ్ రాజకీయాల కోసం చేసిన త్యాగం మాత్రం తనను కంటతడి పెట్టేలా చేసిందని చెప్పాడు.

    Published on: Mar 11, 2026 4:12 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ఆర్. పార్థిబన్ ఇటీవల నటి త్రిష, దళపతి విజయ్‌ల వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు కోలీవుడ్‌లో పెను దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా త్రిషను ఉద్దేశించి అతడు చేసిన 'కుందవై' కామెంట్స్ పై నెటిజన్లు, మహిళా సంఘాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఒక వీడియో విడుదల చేసిన పార్థిబన్.. బుధవారం (మార్చి 11) మరో వీడియోతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి తన వైఖరిని స్పష్టం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు.

    త్రిష ఒక్కదానిదే కాదు అతనిది కూడా తప్పే.. విజయ్ అన్న ఆ ఒక్క మాటకు కన్నీళ్లు ఆగలేదు: పార్థిబన్ కామెంట్స్
    త్రిషపై విమర్శలు.. పార్థిబన్ వివరణ

    విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్న తరుణంలో.. అతనితో కలిసి త్రిష ఒక వివాహ వేడుకకు హాజరుకావడం విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు నష్టం కలిగిస్తుందని పార్థిబన్ గతంలో వ్యాఖ్యానించాడు. దీనిపై విమర్శలు రావడంతో అతడు స్పందిస్తూ.. "నేను కేవలం మహిళను (త్రిష) మాత్రమే తప్పుబడుతున్నానని అందరూ అడుగుతున్నారు. ఆ వీడియోలో నేను చెప్పిన దానిలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే చూసి స్పందిస్తున్నారు. అక్కడ తప్పు జరిగినా, ఒప్పు జరిగినా పురుషుడికి (విజయ్) కూడా సమాన బాధ్యత ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను" అని వివరణ ఇచ్చాడు.

    ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ఇలాంటి బహిరంగ ప్రదర్శనలు నివారించి ఉంటే బాగుండేదని తన అభిప్రాయమని అతడు చెప్పుకొచ్చాడు. త్రిషను తాను గతంలో ఎంతో ప్రశంసించానని, తన మాజీ భార్య సీతతో కలిసి తాము అవయవ దానం చేసినప్పుడు త్రిష తనకు ఎంతో మద్దతుగా నిలిచిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు. "ఇప్పుడు జరుగుతున్న చేదు సంఘటనల పక్కన పెడితే, ఆమెపై నాకు ఇప్పటికీ గౌరవం ఉంది" అని పేర్కొన్నాడు.

    విజయ్ ప్రసంగం చూసి కన్నీళ్లు వచ్చాయి

    విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశంపై కూడా పార్థిబన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "విజయ్ తన కిరీటాన్ని, సింహాసనాన్ని (సినిమా కెరీర్) వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆయన సక్సెస్ అవుతారా లేక రజనీకాంత్, చిరంజీవి లాగే మళ్లీ సినిమాల్లోకి వస్తారా అనేది చూడాలి. ఆయన మొదటి బహిరంగ సభ చూసినప్పుడు నాకు భయమేసింది. కానీ ఆయన మాట్లాడుతుంటే గర్వంతో నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి" అని చెప్పుకొచ్చారు. తనకు ఏ రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం లేదని, విజయ్ తనను పార్టీలోకి ఆహ్వానించలేదన్న కోపంతో ఇలా మాట్లాడుతున్నానన్న ఆరోపణల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేశాడు.

    'ఇకనైనా ఆపండి'.. నెటిజన్ల ఫైర్

    పార్థిబన్ వరుస వీడియోలు విడుదల చేస్తున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో అతనిపై విమర్శలు తగ్గడం లేదు. "తప్పు ఒప్పుకొని ఇకనైనా ఈ విషయాన్ని వదిలేయండి, మీకు వేరే పనులు లేవా?" అంటూ నెటిజన్లు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. ఒక మహిళను కించపరిచేలా మాట్లాడి, ఇప్పుడు కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం సరికాదని మరికొందరు మండిపడుతున్నారు. "మీకు కూతురు ఉంది, ఇలా మాట్లాడటం తప్పు. బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పండి" అని పలువురు హితవు పలికారు.

    ప్రస్తుతం విజయ్ తన భార్య సంగీతకు విడాకులు ఇచ్చే ప్రక్రియలో ఉన్నారని, రాజకీయంగా 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీ ద్వారా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నారని సమాచారం. అతని చివరి సినిమా 'జననాయగన్' ప్రస్తుతం సెన్సార్ పనుల్లో ఉంది.

