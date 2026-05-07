    బాపట్ల అగ్రికల్చరల్‌ కాలేజీ జాబ్ నోటిఫికేషన్.. కేవలం ఇంటర్వ్యూనే

    Job Notification : బాపట్ల అగ్రికల్చరల్‌ కాలేజీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టుకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించనుంది.

    Published on: May 07, 2026 8:36 AM IST
    By Anand Sai, Bapatla
    బాపట్లలోని అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ (ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం)లో టీచింగ్ రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే అభ్యర్థులకు మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ కళాశాలలోని ఒక విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టును ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగ ప్రకటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    బాపట్ల అగ్రికల్చరల్‌ కాలేజీలో టీచింగ్ పోస్ట్
    బాపట్ల అగ్రికల్చరల్‌ కాలేజీలో టీచింగ్ పోస్ట్

    ఖాళీల వివరాలు

    ప్రస్తుతం జెనిటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ (Genetics and Plant Breeding) విభాగంలో ఒక టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టు అందుబాటులో ఉంది. ఈ నియామకం పూర్తిగా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన జరుగుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

    అర్హతలు, అనుభవం

    అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో (Genetics and Plant Breeding) గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి పీహెచ్‌డీ (Ph.D) లేదా పీజీ (M.Sc Ag) పూర్తి చేసి ఉండాలి.

    అభ్యర్థులకు బోధన లేదా పరిశోధన రంగంలో తగిన పని అనుభవం ఉండటం అదనపు అర్హతగా పరిగణిస్తారు.

    వయోపరిమితి, వేతనం

    అభ్యర్థుల వయస్సు 40 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వర్గాల వారీగా వయోపరిమితిలో సడలింపులు ఉండవచ్చు).

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వారి అర్హతలను బట్టి నెలకు రూ. 61,000 నుండి రూ. 67,000 వరకు గౌరవ వేతనం చెల్లిస్తారు.

    ఎంపిక విధానం

    అభ్యర్థులను ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండా, కేవలం నేరుగా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. అభ్యర్థుల విద్యార్హతలు, ప్రతిభ, ఇంటర్వ్యూలో చూపే ప్రదర్శన ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, బయోడేటా, పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలతో నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు.

    • ఇంటర్వ్యూ తేదీ: మే 15, 2026.
    • వేదిక: అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ, బాపట్ల.

    అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కళాశాల యాజమాన్యం కోరింది. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు బాపట్ల అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు.

    ముఖ్యమైన వివరాలు

    • సెలక్ట్ అయిన వ్యక్తి పూర్తిగా తాత్కాలిక, ఒప్పంద ప్రాతిపదికన నియామకం ఉంటుంది. ఇది 11 నెలలు పూర్తయిన తర్వాత (లేదా) రెగ్యులర్ సిబ్బందిని నియమించిన తర్వాత, ఏది ముందుగా జరిగితే దాని ప్రకారం రద్దు చేస్తారు.
    • ఈ ఉద్యోగికి విశ్వవిద్యాలయంలో / ఏదైనా ప్రభుత్వ సంస్థలో ఏ రెగ్యులర్ నియామకం కోసం ఎటువంటి దావా వేసే హక్కు ఉండదు.
    • ఈ ఉద్యోగికి ఒప్పంద సేవను మరింత కొనసాగించడానికి ఎటువంటి దావా వేసే హక్కు ఉండదు.
    • వాస్తవాలను దాచిపెట్టడం లేదా ఏ రూపంలోనైనా ప్రలోభపెట్టడం వంటివి ఎంపిక సమయంలో, ఒప్పంద నియామక కాలంలో కూడా అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేయడానికి దారితీస్తాయి.
    • ఒప్పంద నియామకాలను ముందస్తు నోటీసు లేకుండా లేదా ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండా ఎప్పుడైనా రద్దు చేయవచ్చు.
    • సెలక్ట్ అయిన వ్యక్తి ఒక నెల నోటీసు ఇచ్చి స్వచ్ఛందంగా కూడా ఒప్పంద సేవ నుండి వైదొలగవచ్చు, లేని పక్షంలో తొలగించే ముందు ఒక నెల జీతం చెల్లిస్తారు.
    • ఎంపికైన అభ్యర్థులు నియామకానికి ముందు వారి శారీరక దృఢత్వాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి, నిబంధనల ప్రకారం తమ సొంత ఖర్చులతో వైద్య పరీక్ష చేయించుకోవాలి.ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు ఎలాంటి టీఏ, డీఏ ఇవ్వరు.
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Andhra Pradesh/బాపట్ల అగ్రికల్చరల్‌ కాలేజీ జాబ్ నోటిఫికేషన్.. కేవలం ఇంటర్వ్యూనే
