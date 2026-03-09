Edit Profile
    Banana Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. ఆంధ్రా అరటిపండ్ల ధరలపై ఎఫెక్ట్

    Banana Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు ఆంధ్రా అరటిపండ్ల ధరలపై పడుతున్నాయి. ధరల తగ్గుతుండటంతో నష్టపోతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    Published on: Mar 09, 2026 5:36 PM IST
    By Anand Sai
    పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు ఆంధ్రా అరటి పండ్ల మీద పడుతోంది. ఘర్షణల నేపథ్యంలో అరటిపండ్ల ధరలు మళ్లీ తగ్గడం ప్రారంభించాయి. దీనివల్ల రైతులు మరింత నష్టపోతారని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధిక వర్షపాతం, కరువు, మధ్యవర్తుల ప్రభావం వంటి కారణాల వల్ల ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అరటి ధరలు విస్తృతంగా హెచ్చుతగ్గులను చూస్తున్నాయి. కొన్ని నెలల క్రితం గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈ సంవత్సరం జనవరి, ఫిబ్రవరి నుండి ధరలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. ఇది కాస్త రైతులకు ఉపశమనం కలిగించింది.

    అరటి పండ్ల ధరలు
    అరటి పండ్ల ధరలు

    కానీ పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ధరలు మరోసారి తగ్గడం ప్రారంభించాయి. ఈ-క్రాప్ డేటా ప్రకారం కడప జిల్లాలో అరటి సాగు దాదాపు 13,820 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉంది.

    ఒక ఎకరంలో అరటి పంటను పండించడానికి రైతులు సగటున దాదాపు రూ.1.5 లక్షలు ఖర్చు చేస్తారు. పంట బాగా వస్తే.. దిగుబడి ఎకరానికి 15 నుండి 20 టన్నుల మధ్య ఉంటుంది. చాలా మంది రైతులు సాధారణంగా ధరలు ఎక్కువగా ఉండే ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో పంట కోయాలని ప్లాన్ చేస్తారు.

    పులివెందుల ప్రాంతంలో పండించే అరటిపండ్లు కోల్‌కతా, ఢిల్లీ, శ్రీనగర్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ మార్కెట్లకు సరఫరా అవుతాయి. అంతేకాకుండా గల్ఫ్ దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తారు. కోతకు వచ్చే పంట, కూలీల లభ్యతను బట్టి, రోజుకు దాదాపు 10 నుండి 16 ట్రక్కుల అరటిపండ్లు రవాణా అవుతాయి. ఒక్కో ట్రక్కు దాదాపు 20-25 టన్నులు తీసుకువెళుతుంది.

    ఈ పంటను మొదట ట్రక్కు ద్వారా పొరుగున ఉన్న అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రి రైల్వే స్టేషన్‌కు పంపుతారు. అక్కడి నుండి ముంబైకి రవాణా చేస్తారు. ఆ తరువాత గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తుంది పంట. ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా సరఫరాలు ఉంటాయి.

    పులివెందులలో పండించే అరటిపండ్లు 12 నుండి 14 రోజులు తాజాగా ఉంటాయని చెబుతుంటారు. అయితే వ్యాపారులు పశ్చిమాసియా యుద్ధ భయాలను ఉపయోగించి ధరలను కృత్రిమంగా తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

    రెండు నెలలుగా అరటిపండ్ల ధరలు టన్నుకు రూ.18,000 నుంచి రూ.27,000 మధ్య ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సెకండ్, థర్డ్ గ్రేడ్ అరటిపండ్లు టన్నుకు రూ.10,000 నుంచి రూ.14,000 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి. ఫస్ట్ గ్రేడ్ అరటిపండ్లు టన్నుకు రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000 వరకు ధర పలుకుతున్నాయని ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

    కొంతమంది వ్యాపారులు యుద్ధ భయాలను సాకుగా చేసుకుని రైతులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. గత నెలలో అరటి ధరలు టన్నుకు రూ. 25,000 నుండి రూ. 27,000 వరకు ఉన్నాయని, కానీ పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా వ్యాపారులు ఇప్పుడు వాటిని తగ్గిస్తున్నారని అంటున్నారు. అరటి ధరలు పూర్తిగా పడిపోలేదని, మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు సాధారణమేనని పేర్కొన్నారు. యుద్ధ భయాలను ఉపయోగించుకుని ధరలను తగ్గించవద్దని వ్యాపారులకు అధికారులు సూచించారు. త్వరలో ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు.

    © 2026 HindustanTimes