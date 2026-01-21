మళ్లీ పాదయాత్ర చేస్తాను.. ఏడాదిన్నరపాటు జనాల్లోనే.. వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రకటన!
వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. మళ్లీ పాదయాత్ర చేస్తాను అని తెలిపారు. ఏడాదిన్నరపాటు జనాల్లోనే ఉంటాను అన్నారు.
తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు, పార్టీ కార్యకర్తలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశం అయ్యారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తానని ప్రకటించారు. అలా ఏడాదిన్నరపాటు ప్రజల్లోనే ఉంటానని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి మిగిలి ఉంది మూడేళ్లు అని తెలిపారు.
సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వాగ్దానాలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. 'ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో పాలనా వ్యవస్థలన్నీ బలహీనపడ్డాయి. ప్రభుత్వం సమాజంలోని ఏ వర్గానికీ ప్రయోజనం చేకూర్చడం లేదు. ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరిగిపోయింది, ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంతో పోలికలు చేయడం సర్వసాధారణమైంది.' అని జగన్ అన్నారు.
సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏకపక్ష పాలనకు పాల్పడుతోందని, పోలీసులను దుర్వినియోగం చేస్తూ రాజకీయ ప్రత్యర్థులు, విమర్శకులపై కేసులు పెడుతోందని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తన హయాంలో కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో కూడా సంక్షేమ పథకాలను నిరంతరాయంగా అమలు చేశామని, అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కీలక కార్యక్రమాలను నిలిపివేసిందని పేర్కొన్నారు.
విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, శాంతిభద్రతలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని జగన్ విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరికలు గణనీయంగా తగ్గాయని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, హాస్టల్ భత్యాలు, ఆరోగ్యశ్రీ కింద పెద్ద మొత్తంలో బకాయిలు పేరుకుపోయాయన్నారు. అలాగే 108, 104 వంటి అత్యవసర సేవలు బలహీనపడ్డాయని ఆరోపించారు.
వైద్య కళాశాలల జీతాలు, నిర్వహణ ఖర్చులను భరిస్తూనే వాటిని ప్రైవేటీకరించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇది ఆర్థిక అవకతవక అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత ఆరోపించారు. పంటల బీమా, ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు, సున్నా వడ్డీ రుణాల లేకపోవడం వల్ల రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు.
ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంతో ప్రారంభించి, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలతో నియోజకవర్గాల వారీగా వారం వారం సమావేశాలను తిరిగి ప్రారంభిస్తానని జగన్ చెప్పారు. విద్యార్థులు, రైతులు, యువత, మహిళలకు అండగా వైఎస్సార్సీపీ నిలుస్తుందని అన్నారు. పార్టీ శ్రేణులు ఐక్యంగా ఉండి నిరంతర రాజకీయ సమీకరణకు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
'వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా నాశనం చేశారు. చివరకు ఎరువులు కూడా బ్లాక్లో కొనాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఎవరికీ భద్రత లేకుండా పోయింది. ఎక్కడా పోలీసింగ్ వ్యవస్థ కనిపించడం లేదు. ఇంకా మెుత్తం ప్రైవేటీకరణ.. అదే అనుకుంటే చివరకు సీఎం పదవి కూడా ప్రైవేట్కు ఇవ్వొచ్చు కదా? ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే.. కేసులతో వేధిస్తున్నారు.' అని జగన్ అన్నారు.
ఈ సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు జయప్రకాష్, కారుమూరి సునీల్, ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి సుమారు 200 మంది పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.