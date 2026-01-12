Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఉపాధి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌ దిశగా భారతీయ యువతను సిద్ధం చేస్తున్న ఏఐ విద్య

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) ఎంత కీలకమైందో ఇప్పటికే ప్రపంచానికి అర్థమైంది. భవిష్యత్తులో యువత సాధించే విజయాలు చూసి అంతా ఆశ్చర్యపోతారు. సొంత అవకాశాలను సృష్టించుకుంటూ ముందుకెళ్తుంది యువత. ఇందుకు కారణం ఏఐ విద్య.

    Published on: Jan 12, 2026 6:33 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశం మారుతోంది.. తరగతి గదులు అనేవి కెరీర్ విజయానికి సంబంధించి సాంప్రదాయ రూల్స్‌ను తిరగరాస్తున్నాయి. నేటి విద్య డిగ్రీ పూర్తయ్యే సమయానికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం మాత్రమే కాదు.. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భవిష్యత్తుకు యువతను సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ భవిష్యత్తు ప్రధానంగా రెండు కీలక అంశాలు : ఉపాధి, వ్యవస్థాపన(ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌)పై ఆధారపడి ఉంది. ఇవన్నీ కృత్రిమ మేథ ద్వారా వేగం పంజుకుంటున్నాయి.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Unsplash)
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Unsplash)

    జనవరి 12న జాతీయ యువజన దినోత్సవం నేపథ్యంలో భారత యువత ఆకాంక్షలు ఈ మార్పును స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. కెరీర్ మార్గాలు ఇప్పుడు మరింత డైనమిక్‌గా, నాన్-లీనియర్‌గా, టెక్నాలజీ ఆధారితంగా రూపాంతరం చెందుతున్నాయి. ఈ పరిణామంలో ఏఐ-నేతృత్వంలోని విద్య యువతను ఉద్యోగాలకు సిద్ధం చేసే కీలక పునాదిగా మాత్రమే కాకుండా, వారు తమ స్వంత అవకాశాలను సృష్టించుకునేలా సాధికారత కల్పించే శక్తివంతమైన సాధనంగా కూడా అవతరిస్తోంది.

    సంసిద్ధత, డిగ్రీలు, గ్రేడ్లు, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ల సాంప్రదాయ గుర్తులు, అనుకూలత, అనువర్తిత నైపుణ్యాలపై కేంద్రీకృతమైన పరిశ్రమ అంచనాలకు మార్గం చూపుతున్నాయి. యజమానులు తెలివైన వ్యవస్థలతో పనిచేయగల, డేటాను అర్థం చేసుకోగల, వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలను పరిష్కరించగల గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం చూస్తున్నారు.

    ఆవిష్కరణలకు ముందుగానే అవగాహన కల్పించడం ద్వారా విద్యార్థులు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లో ఎలా నిమగ్నమవుతారో ప్రభావితం చేస్తుంది. 'అభ్యాసం పరిశ్రమ సంబంధిత, అనువర్తిత సమస్య పరిష్కారంతో ముడిపడి ఉంటే, విద్యార్థులు ఆలోచనలను ముందుగానే పరీక్షించగలుగుతారు. తరగతి గది దాటి ఆవిష్కరణ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.' అని స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెషన్ డీన్, VNRVJIET డాక్టర్ టీ. శ్రీనివాసరావు అన్నారు.

    ఈ మార్పు ఇప్పటికే స్పష్టమైన ఫలితాలు చూపిస్తోంది. విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఆలోచనల నుంచి అమలు చేసేందుకు వేగంగా చేరుకుంటున్నారు. టీనేజ్ విద్యార్థులు నాయకత్వం వహిస్తున్న అనేక కార్యక్రమాలు ప్రారంభ దశ నిధులను పొందే దిశగా ముందుకు సాగుతూ, తోటి యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. 'సరైన మార్గదర్శకత్వం, రియల్ టైమ్ వల్ల విద్యార్థులు గతంతో పోలిస్తే చాలా ముందుగానే ఆలోచనలను కార్యరూపంలోకి తీసుకురాగలుగుతున్నారు.' అని శ్రీనివాసరావు అన్నారు.

    అయితే ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం కూడా అంతే కీలకంగా మారింది. ఏఐ సాంకేతికత మాత్రమే కాక, ఆరోగ్య సంరక్షణ, తయారీ, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ వంటి విభాగాల్లో కూడా కీలక పాత్రలను పునర్నిర్మిస్తోంది. సాంప్రదాయ పాఠ్యాంశాలతో పోలిస్తే ఉద్యోగ అవకాశాలు వేగంగా మారుతున్నందున, నిరంతర అభ్యాసం ఇప్పుడు ప్రధాన వృత్తిపరమైన నైపుణ్యంగా మారింది.

    'ఆటోమేషన్ యుగంలో అత్యంత విలువైన నైపుణ్యం కేవలం పునరావృతం చేయడం లేదా పాత విధానాలకు అనుసరించడం కాదు, ఆలోచనను వాస్తవ జీవితానికి అన్వయించగల సామర్థ్యం.' అని byteXL సీఈఓ, సహ వ్యవస్థాపకుడు కరుణ్ తాడేపల్లి అన్నారు. యంత్రాలు రోజువారీ పనులను చేసినప్పటికీ, భవిష్యత్తు వృత్తులను రూపొందించే శక్తి మనిషి క్రియేటివిటీ, ఉత్సాహంలోనే ఉందని చెప్పారు.

    యువత జీవితంలో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 'ఒకప్పుడు పెద్ద టీమ్, ఎక్కువ పెట్టుబడులు అవసరమయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు ఒక టీనేజర్ కూడా AI-first దృష్టితో రూపొందించగలడు.' అని NxtWave CEO, సహ వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ అట్లూరి తెలిపారు.

    యువత నేతృత్వంలోని ఆవిష్కరణల తదుపరి దశపై కూడా అట్లూరి మాట్లాడారు. ఇక్కడ ఏఐ కేవలం కంప్యూటర్ స్క్రీన్లలోనే పనిచేయడం కాదు. అది వాస్తవ ప్రపంచంలో కూడా కార్యకలాపాలు సులభతరం చేస్తుంది. వ్యవసాయం, లాజిస్టిక్స్, ఆటోమేషన్ వంటి రంగాల్లో వచ్చే అవకాశాల గురించి చెప్పారు. 'తదుపరి దశలో భౌతిక ఏఐ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే, సాఫ్ట్‌వేర్ వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి హార్డ్‌వేర్‌తో కలిసి పనిచేస్తుంది.' అని చెప్పారు.

    భారతదేశం జనాభా, సాంకేతిక పరిణామాల దిశ మారుతోంది. విద్యలో ఏఐని ఉపయోగించడం యువతకు స్థిరమైన, మంచి కెరీర్ మార్గాలను ఇచ్చేలా చేస్తోంది. దేశం తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. AI నైపుణ్యాలు, ఆవిష్కరణ యువతను సన్నద్ధం చేయడం.. కేవలం వ్యక్తిగత విజయానికి కాకుండా భవిష్యత్తులో నాయకత్వాన్ని స్వీకరించగల తెలివైన, సమర్థవంతమైన యువ శక్తిని తయారుచేయడానికి అవసరం.

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/ఉపాధి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌ దిశగా భారతీయ యువతను సిద్ధం చేస్తున్న ఏఐ విద్య
    News/Lifestyle/ఉపాధి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌ దిశగా భారతీయ యువతను సిద్ధం చేస్తున్న ఏఐ విద్య
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes