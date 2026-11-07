స్థానిక ఎన్నికల్లో నైతికంగా చంద్రబాబు ఓడిపోయారు... మా పోరాటం ఆగదు - వైఎస్ జగన్
ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలపై వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు . సీఎంగా చంద్రబాబు అధికార బలంతో గెలిచి నైతికంగా ఓడిపోయారని…. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పదేపదే ఖూనీ చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో అక్రమాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయని…. కూటమి ప్రభుత్వం అధికార బలంతో గెలిచినప్పటికీ నైతికంగా పూర్తిగా ఓడిపోయిందన్నారు.
వ్యవస్థలన్నీ నాశనం - వైఎస్ జగన్
ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ముగిసే వరకు ప్రతి దశలోనూ అక్రమాలు సాగాయని జగన్ ఆరోపించారు. "నామినేషన్ల ఘట్టం నుంచి పోలింగ్ పూర్తి అయ్యే వరకు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా భ్రష్టు పట్టించారో రాష్ట్ర ప్రజలంతా చూశారు. అక్కడితో ఆగకుండా గతంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ మాదిరిగానే, ఇప్పుడు జరుగుతున్న జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్లోనూ అధికారులపై తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. పలు జిల్లాల్లో అడ్డగోలుగా ఫలితాలను తారుమారు చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను నాశనం చేస్తున్నారు," అని ఆయన తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
చంద్రబాబు నాయుడు దొడ్డిదారిన గెలిచినా నైతికంగా ఓటమి పాలయ్యారని జగన్ పేర్కొన్నారు. "మేం ఈ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా ప్రజల మనసులను, వారి అచంచలమైన అభిమానాన్ని గెలుచుకున్నాం. అధికార బలం, పోలీసు వ్యవస్థను వాడుకుని ఎన్నికల్లో గెలవవచ్చు ఏమో కానీ, ప్రజల గుండెల్లో ఉండే విశ్వాసాన్ని ఎప్పటికీ గెలవలేరు. అధికారంతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని తాత్కాలికంగా అణచివేయవచ్చు కానీ, ప్రజల ఆకాంక్షలను, స్వేచ్ఛను ఎవరూ అణచివేయలేరు," అని ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు.
పార్టీ శ్రేణులకు జగన్ పిలుపు
ఎన్నికల వేళ వైసీపీ శ్రేణులు చూపిన ధైర్యాన్ని జగన్ కొనియాడారు. అధికార పక్షం నుంచి ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా, దాడులు జరిగినా, అక్రమ నిర్బంధాలు విధించినా వెనుకడుగు వేయకుండా పోరాడిన నాయకులు, కార్యకర్తలు, ముఖ్యంగా మహిళా నాయకులకు ఆయన హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం తమ పార్టీ పోరాటాలను మరింత దృఢంగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో ప్రతి పౌరుడి హక్కుల కోసం తమ వైఎస్సార్సీపీ నిరంతరం పోరాడుతుందని వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. తమ పార్టీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణను స్పష్టం చేస్తూ.. రైతుల హక్కుల కోసం, మహిళల భద్రత మరియు సంక్షేమం కోసం, నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తు కోసం, కార్మికులు మరియు ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం నిరంతరం పోరాడతామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి అండగా నిలబడుతూ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతామని వెల్లడించారు.
అంతిమంగా మెరుగైన, సంతోషకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం కోసమే తమ పోరాటమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. "మా పోరాటం ఇక్కడితో ఆగదు. మా నిబద్ధత, ఆత్మస్థైర్యం ఎప్పటికీ చెక్కుచెదరవు. ఏపీ ప్రజల ఆశీస్సులతో, అచంచలమైన విశ్వాసంతో మా రాజకీయ ప్రయాణం మరింత వేగంగా ముందుకు సాగుతుంది" అని వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More