Election Results : అనంతపురంలో సీన్ రివర్స్ - వైసీపీ ఖాతాలోకి ఏకైక మేయర్ సీటు..! మిగతా అన్నిచోట్లా కూటమే…
AP Muncipal Election Results : అనంతపురం మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ స్థానాన్ని వైఎస్సార్ సీపీ కైవసం చేసుకుంది. బీజేపీ అభ్యర్థిపై 5 వేలకుపైగా ఓట్ల మెజారిటీతో మేయర్ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ విక్టరీ కొట్టారు.
AP Muncipal Election Results : అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ ఓట్ల లెక్కింపులో వైఎస్సార్ సీపీ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ తన సమీప బీజేపీ అభ్యర్థిపై 5,981 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) రమేష్ గౌడ్ విజయాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరిస్తూ… పత్రాన్ని అందజేసింది.
ఈ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో స్థానిక ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడంతో మొత్తం 1,33,871 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం నుంచే వైఎస్సార్ సీపీ, బీజేపీ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. అయితే రౌండ్ రౌండ్కూ స్పష్టమైన ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన వైఎస్సార్ సీపీ చివరికి విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఓట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- పోలైన మొత్తం ఓట్లు: 1,33,871
- వైఎస్సార్ సీపీ (రమేష్ గౌడ్): 62,219 ఓట్లు
- బీజేపీ: 56,238 ఓట్లు
- మెజారిటీ: 5,981 ఓట్లు
వైసీపీకి దక్కిన ఏకైక స్థానం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నికల పోరులో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించిన ఏకైక మేయర్ స్థానం అనంతపురమే కావడం విశేషం. మిగిలిన అన్ని చోట్లా ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురైనప్పటికీ…. అనంతపురం కార్పొరేషన్ను నిలబెట్టుకోవడంతో వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఉత్సాహం నెలకొంది. ఈ విజయం రాయలసీమ ప్రాంతంలో పార్టీ బలాన్ని మరోసారి చాటిచెప్పేలా ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఫలితం వెలువడిన వెంటనే రమేష్ గౌడ్ మద్దతుదారులు, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు అనంతపురంలో విజయోత్సవాలు నిర్వహించారు. నగరాభివృద్ధే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతానని… ప్రజలు తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని ఈ సందర్భంగా గెలిచిన అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు.
అనంతపురం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని మొత్తం 62 డివిజన్లు ఉండగా…. టీడీపీ(31) అభ్యర్థులు ఎక్కువ డివిజన్లలో గెలిచారు. ఇక వైసీపీ అభ్యర్థులు 20 స్థానాల్లో, 6 చోట్ల జనసేన, ఒక్క స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి గెలిచారు.
మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 నగరపాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరగగా… కేవలం అనంతపురం స్థానాన్ని మాత్రమే వైసీపీ గెలుచుకుంది. మిగతా అన్నిచోట్ల(12) కూటమి అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు. ఇందులో రెండు జనసేన ఖాతాలోకి వెళ్లాయి.
- విశాఖ మేయర్గా తెదేపా అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి 2,44,644 ఓట్ల బంపర్ మెజారిటీతో బావుటా ఎగరేశారు.
- గుంటూరులో తెదేపా అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ 96,294 ఓట్ల ఆధిక్యతతో మేయర్ పదవిని గెలుచుకున్నారు.
- విజయవాడ మేయర్ స్థానం ఓట్ల లెక్కింపులో మంగళవారం రాత్రి సమయానికి కూటమి తరఫున జనసేన అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ 1.24 లక్షల భారీ ఆధిక్యంతో కొనసాగుతున్నారు.
- విజయనగరం, మచిలీపట్నం, ఏలూరు, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప కార్పొరేషన్లను కూటమి కైవసం చేసుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More