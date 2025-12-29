Edit Profile
    తెర‌పై ఇండో-చైనా యుద్ధం.. ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేస్తున్న రాశీ ఖ‌న్నా, ఫ‌ర్హాన్ అక్త‌ర్ సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్క‌డంటే?

    1962 ఇండో-చైనా యుద్ధం నాటి వాస్తవ సంఘటనల స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన 120 బహదూర్ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఇందులో ఫర్హాన్ అక్తర్, రాశీ ఖన్నా లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. 

    Published on: Dec 29, 2025 5:40 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఫర్హాన్ అఖ్తర్ నటించిన, 1962 ఇండో-చైనా యుద్ధం నాటి నిజ జీవిత సంఘటనల స్ఫూర్తితో రూపొందిన '120 బహదూర్' సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కొత్త ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇందులో రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్.

    ఫర్హాన్ అక్తర్
    ఫర్హాన్ అక్తర్

    120 బహదూర్ ఓటీటీ

    ఓటీటీలో వాస్తవ సంఘటనల స్ఫూర్తితో వచ్చిన సినిమాలకు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. ఇండో-చైనా యుద్ధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన 120 బహదూర్ కూడా అలాంటి సినిమానే ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. నివేదికల ప్రకారం ఈ సినిమా జనవరి 16, 2026న ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది.

    రెండు నెలల్లో

    నివేదికల ప్రకారం '120 బహదూర్' జనవరి 16, 2026 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమ్ అవ్వడం ప్రారంభించనుంది. ఈ సినిమా నవంబర్ 21, 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇప్పుడు సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 'ది ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్' నివేదిక ప్రకారం ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద చెప్పుకోదగ్గ వసూళ్లను నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఓటీటీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. దీంతో మరింత విస్తృత ప్రేక్షకులను చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.

    మూవీ కలెక్షన్లు

    120 బహదూర్ కలెక్షన్లు ఇలా ఉన్నాయి. మొదటి రోజు రూ. 2.38 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ సినిమా, మొదటి వారాంతంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 7.06 కోట్ల కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. మూడవ వీకెండ్ తో సహా మొత్తం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద వసూళ్లు సుమారు రూ. 20 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ మూవీ అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది.

    రెజాంగ్ లా యుద్ధం

    రజనీష్ 'రజీ' ఘాయ్ దర్శకత్వం వహించిన 120 బహదూర్ చిత్రం.. భారతదేశ సైనిక చరిత్రలో అత్యంత గౌరవనీయమైన అధ్యాయాలలో ఒకటైన రెజాంగ్ లా యుద్ధాన్ని పునఃసృష్టిస్తుంది. అఖ్తర్‌తో పాటు రాశి ఖన్నా, స్పర్శ్ వాలియా, వివన్ భటేనా, ధన్వీర్ సింగ్, దిగ్విజయ్ ప్రతాప్, సాహిబ్ వర్మ, అంకిత్ సివాచ్‌లు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. బిగ్ స్క్రీన్‌పై అఖ్తర్ రీఎంట్రీని సూచించిన ఈ చిత్రం, రెజాంగ్ లా యుద్ధం సమయంలో భారతీయ దళాలకు నాయకత్వం వహించిన పరామ్ వీర్ చక్ర అవార్డు గ్రహీత మేజర్ శైతాన్ సింగ్ భాటి ధైర్యంపై దృష్టి సారిస్తుంది.

    నవంబర్ 18, 1962న ఇండో-చైనా యుద్ధం సమయంలో తూర్పు లడఖ్‌లోని ఎత్తైన పర్వత మార్గం, సుమారు 16,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న రెజాంగ్ లా వద్ద జరిగిన పోరును 120 బహదూర్ మూవీ చూపిస్తుంది. తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, పరిమితమైన సరఫరాలు, భారీ సంఖ్యలో శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ, 13 కుమావోన్ రెజిమెంట్‌కు చెందిన సుమారు 120 మంది సైనికులు వేలాది మంది చైనీస్ సైనికులకు వ్యతిరేకంగా తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు.

