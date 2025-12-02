అభిమానుల ప్రేమ, కుటుంబ అనురాగం నడుమ రాశి ఖన్నా బర్త్డే వేడుకలు
నవంబర్ 30న నటి రాశి ఖన్నా తన పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అభిమానులతో ఉల్లాసంగా, కుటుంబ సభ్యులతో ప్రశాంతంగా జరిగిన ఈ వేడుకల విశేషాలు, అలాగే పవన్ కళ్యాణ్తో ఆమె చేయబోయే ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు వివరాలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
నవంబర్ 30న తన పుట్టినరోజును జరుపుకున్న రాశి ఖన్నా.. ఈసారి వేడుకలను చాలా అర్థవంతంగా, ఆత్మీయంగా చేసుకున్నారు. ఒకవైపు అభిమానుల ఆప్యాయత, మరోవైపు కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మీయతల నడుమ ఆమె బర్త్డే ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. తన ప్రత్యేక రోజుకు సంబంధించిన ఫోటోలను రాశి ఖన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు.
ఉల్లాసభరితమైన ఫ్యాన్ మీట్ నుంచి ఇంట్లో జరిగిన ప్రశాంతమైన సత్సంగ్ (కీర్తన) వరకు, ఈ పుట్టినరోజు సంతోషంతో పాటు ఆత్మవిమర్శకు కూడా అవకాశం ఇచ్చిందని ఆమె తెలిపారు.
ఈ ఫోటోలను పంచుకుంటూ రాశి ఖన్నా ఇలా క్యాప్షన్ పెట్టారు.. “కొన్ని పుట్టినరోజులు చాలా సందడిగా అనిపిస్తాయి, కానీ ఇది ఆప్యాయతతో నిండిన అనుభూతిని ఇచ్చింది. అభిమానుల ప్రేమతో నిండిన ఫ్యాన్ మీట్ నుంచి ఇంట్లో ప్రియమైన వారితో కలిసి ప్రశాంతంగా సత్సంగ్ చేసుకునేవరకు, ఈ పుట్టినరోజు నిజంగా చాలా ప్రత్యేకం. 🌻 మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు ❤️ పీఎస్: నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి సమయం కేటాయించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు!”
అభిమానులతో, కుటుంబంతో వేడుక
రాశి ఖన్నా తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఫోటోలలో.. ఆమె కేక్ కట్ చేయడం, అభిమానులను కలవడం, కుటుంబ సభ్యులతో నవ్వుతూ కనిపించడం చూడవచ్చు.
పుట్టినరోజు వేడుకలు మొదట అభిమానుల మధ్య కేక్ కటింగ్తో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆమె అభిమానులు పువ్వులు, కేక్, ఆప్యాయమైన శుభాకాంక్షలతో రాశికి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. పింక్ కలర్ పాస్టెల్ డ్రెస్ ధరించిన రాశి ఖన్నా.. అభిమానులతో కలిసి ఫోటోలకు పోజులిస్తూ చాలా కాంతివంతంగా కనిపించారు.
తరువాత, ఆమె ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వేడుకలను కొనసాగించారు. ఒక ఫోటోలో, రాశి తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఆప్యాయతతో కూడిన భావోద్వేగ క్షణాన్ని పంచుకోవడం కనిపించింది. మరొక చిత్రంలో, పూలు, అలంకరణతో నిండిన హాయిగా ఉండే వాతావరణంలో, చాక్లెట్ కేక్ పక్కన క్యాండిల్స్ వెలిగించారు.
రాశి ఖన్నా స్టైలిష్ లుక్స్
రాశి ఖన్నా తన పుట్టినరోజు వేడుకలకు మూడు విభిన్నమైన, స్టైలిష్ లుక్స్ను ఎంచుకున్నారు.
కేక్ కటింగ్ కోసం: రోజు ప్రారంభంలో కేక్ కట్ చేసే సమయంలో ఆమె సాఫ్ట్ పింక్ లేస్ డ్రెస్, రఫుల్డ్ స్లీవ్లతో కనిపించారు. ఇది ఆమెకు సున్నితమైన, పండుగ రూపాన్ని ఇచ్చింది.
ఫ్యాన్ మీట్: అభిమానుల సందడిలో, ఆమె మరింత ప్రకాశవంతమైన, ఆకర్షణీయమైన పింక్ మిల్క్మెయిడ్ డ్రెస్ను ధరించారు. ఇది ఉల్లాసభరితమైన ఆకర్షణను జోడించింది.
కుటుంబ సమక్షంలో: ఇంట్లో కుటుంబంతో జరిగిన సన్నిహిత వేడుక కోసం, రాశి బ్లాక్ వెల్వెట్ సూట్లో మరింత అధునాతన రూపాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఇది ఆమె ప్రత్యేక రోజుకు వెచ్చని, సొగసైన ముగింపునిచ్చింది.
పవన్ కళ్యాణ్తో ప్రతిష్టాత్మక సినిమా
పుట్టినరోజు వేడుకలతో పాటు, తన కెరీర్లోని అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులలో ఒకదాని గురించి రాశి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల '120 బహదూర్' చిత్రంలో ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించిన ఈ నటి, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి రాబోయే కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ తనకి చాలా ప్రత్యేకమైనదని రాశి తెలిపారు. ఎందుకంటే.. “నేను స్క్రిప్ట్ చదవకుండానే సంతకం చేసిన ఏకైక సినిమా ఇదే. నా దశాబ్దపు కెరీర్లో ఇలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఈ చిత్రానికి 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' అనే టైటిల్ ఖరారు అయింది. దీని అధికారిక విడుదల తేదీ ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, ఏప్రిల్ 2026లో సినిమా విడుదల కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని క్లాసిక్ క్రౌడ్-ప్లీజర్గా అభివర్ణించిన రాశి.. “ఈ సినిమా పూర్తి గ్లామరస్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ నటనను ఆశించలేరు. ఎందుకంటే ఆ లుక్స్, జానర్ అవే ఆ పని చేస్తాయి” అని పేర్కొన్నారు.
అలాగే, హిందీతో పాటు సౌత్ సినిమాలలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడంపై మాట్లాడుతూ.. “నేను సౌత్ సినిమాను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టను. ఇది నా స్పృహతో తీసుకున్న నిర్ణయం” అని ఆమె చెప్పారు. విడుదల తేదీ ఇంకా ఖచ్చితంగా తెలియకపోయినా, రాశి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ, “ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను” అని అన్నారు.