IPL: 35 కోట్ల ఆటగాడికి 1.1 కోట్ల జీతం- 31 రెట్ల ప్రదర్శన- 15 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ మార్కెట్ విలువ!
Vaibhav Sooryavanshi IPL Market Value: ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున బిహార్కు చెందిన 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లతో చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం రూ. 1.1 కోట్లకే జట్టులో కొనసాగుతున్న ఈ యువ సంచలనం.. ఈ సీజన్ ప్రదర్శనతో ఏకంగా రూ. 35 కోట్ల విలువైన ఆటగాడిగా రికార్డులకెక్కాడు.
Vaibhav Sooryavanshi IPL Market Value Analysis: రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు 2025 సీజన్ ఒక పీడకల. పాయింట్ల పట్టికలో తొమ్మిదో స్థానం, ఒక దశలో వరుస ఓటములు, కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్కు గాయం.. ఇలా అన్నీ కష్టాలే ఎదురయ్యాయి. కానీ, 2026 సీజన్ మాత్రం ఆ జట్టుకు సరికొత్త ఊపు తెచ్చింది.
30 పరుగుల తేడాతో గెలిచి
మొదటి నాలుగు మ్యాచ్ల్లో వరుస విజయాలు సాధించడం, ఆఖరి లీగ్ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్పై 30 పరుగుల తేడాతో గెలిచి ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోవడం.. ఇలా రాజస్థాన్ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఎలిమినేటర్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ను ఓడించి, క్వాలిఫైయర్ 2లో గుజరాత్ టైటాన్స్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్కు (214 పరుగులు) గట్టి పోటీ ఇచ్చి టోర్నమెంట్లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
రాజస్థాన్ జట్టు ఈ స్థాయికి చేరడం వెనుక ఒకే ఒక్క 15 ఏళ్ల కుర్రాడి అసాధారణ పోరాటం దాగుంది. అతడే బిహార్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో కేవలం 29 బంతుల్లో 97 పరుగులు, క్వాలిఫైయర్ 2లో టోర్నమెంట్లోనే అత్యుత్తమ బౌలింగ్ లైనప్పై 47 బంతుల్లో 96 పరుగులు చేసి ఈ కుర్రాడు ప్రపంచ క్రికెట్ దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
బాక్సాఫీస్ హిట్టర్.. రికార్డుల వేటగాడు
ఈ సీజన్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడిన 16 మ్యాచ్ల్లో 48.5 సగటుతో ఏకంగా 776 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం అతడి స్ట్రైక్ రేట్. 238 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేసిన వైభవ్.. తన ఇన్నింగ్స్ల్లో 63 ఫోర్లు, 72 సిక్సర్లు బాదాడు. ఫోర్ల కంటే సిక్సర్లే ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే అతడు బంతిని ఎంత బలంగా బాదుతున్నాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
సగటున ప్రతి 2.4 బంతులకు ఒక బౌండరీ బాదిన వైభవ్.. ఐపీఎల్ 2026లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన (Impact) బ్యాటర్గా మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు. ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ రేటింగ్లో గుజరాత్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.
ఓవర్ల కొద్దీ విధ్వంసం
ఆట ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు వైభవ్ ఎక్కడా లయ తప్పలేదు. పవర్ప్లేలో అతడి స్ట్రైక్ రేట్ 233 కాగా, మధ్య ఓవర్లలో (7 నుంచి 11) 234గా కొనసాగింది. ఇక 12 నుంచి 16 ఓవర్ల మధ్య 265 స్ట్రైక్ రేట్తో విరుచుకుపడిన ఈ యువ సంచలనం.. డెత్ ఓవర్లలో ఏకంగా 325 స్ట్రైక్ రేట్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు.
అంటే క్రీజులో ఉన్న కొద్దీ అతడి బ్యాటింగ్ వేగం మరింత పుంజుకుంది. ఈ సీజన్లో అతడు ఆడిన ఇన్నింగ్స్లలో 7 మ్యాచ్లు చరిత్రలో నిలిచిపోయే విపరీతమైన (Freak) ఇన్నింగ్స్లుగా నిలిచాయి. గత సీజన్లో (2025) కేవలం 38 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేసి, పురుషుల టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన సెంచరీ వీరుడిగా రికార్డు సృష్టించిన వైభవ్.. అది గాలివాటం కాదని ఈ సీజన్ ప్రదర్శనతో నిరూపించాడు.
1.1 కోట్ల జీతం.. 35 కోట్ల రేంజ్ ప్రదర్శన
క్రికెట్ విశ్లేషకుల ప్రత్యేక ఇంపాక్ట్ మోడల్ లెక్కల ప్రకారం.. ఈ సీజన్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆట తీరుకు దక్కాల్సిన అసలు మార్కెట్ విలువ అక్షరాలా రూ. 34.97 కోట్లు (దాదాపుగా రూ. 35 కోట్లు). కానీ, రాజస్థాన్ రాయల్స్ అతడిని కేవలం రూ. 1.1 కోట్లకే రిటైన్ చేసుకుంది. అంటే రాజస్థాన్ జట్టుకు ఈ ఒక్క ఆటగాడి వల్ల దాదాపు రూ. 33.87 కోట్ల లాభం చేకూరింది.
పెట్టిన పెట్టుబడికి 31.8 రెట్ల ప్రదర్శన ఇచ్చిన వైభవ్.. ప్రస్తుత ఐపీఎల్లోనే కాదు, యావత్ భారత క్రీడా ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువ జీతం తీసుకుంటున్న (Underpaid) టాప్ అథ్లెట్గా నిలిచాడు.
ఐపీఎల్ 2027 సవాల్.. రాజస్థాన్కు బంపర్ ఆఫర్
ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం భారత జట్టుకు ఆడని (Uncapped) ఆటగాడిని రిటైన్ చేసుకుంటే ఫ్రాంచైజీ పర్స్ నుంచి రూ. 4 కోట్లు మినహాయిస్తారు. వైభవ్కు ఇంకా 15 ఏళ్లే కావడంతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడే అర్హత సాధించినప్పటికీ ఇంకా టీమిండియా తరఫున అరంగేట్రం చేయలేదు.
14 ఏళ్ల వయసులో ఎలాంటి డిమాండ్ లేకపోవడంతో రూ. 1.1 కోట్లకే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. 2027 సీజన్లో కూడా రాజస్థాన్ రాయల్స్ అతడిని ఇదే అన్క్యాప్డ్ కోటాలో రూ. 1.1 కోట్లకే ఉంచుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే రూ. 35 కోట్ల విలువైన ఆటగాడిని కేవలం 97 శాతం తగ్గింపు ధరకు రాజస్థాన్ సొంతం చేసుకుంటోంది.
"వైభవ్ కేవలం బ్యాటింగ్ నైపుణ్యంతోనే ఈ స్థాయికి చేరాడు. అతడు కీపింగ్ లేదా బౌలింగ్ చేయకపోయినా, యశస్వి జైస్వాల్ కంటే ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్గా మారాడు" అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
28 కోట్లకు పెరిగే అవకాశం
భవిష్యత్తులో 2028 మెగా వేలం వచ్చేసరికి వైభవ్ సూర్యవంశీ మార్కెట్ విలువ రూ. 20 నుంచి 25 కోట్లు దాటడం ఖాయం. ఒకవేళ వేలంలో జట్లు పోటీపడితే అది రూ. 28 కోట్లకు చేరినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో 15 ఏళ్ల వయసులోనే సీనియర్ స్థాయిలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న లామిన్ యమల్ లాగా.. భారత క్రికెట్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రయాణం సరికొత్త రికార్డుల వైపు సాగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026లో ఎన్ని పరుగులు చేశాడు?
వైభవ్ సూర్యవంశీ 16 మ్యాచ్ల్లో 238 స్ట్రైక్ రేట్తో 776 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 63 ఫోర్లు, 72 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
2. వైభవ్ సూర్యవంశీ అసలు మార్కెట్ విలువ ఎంతగా లెక్కగట్టారు?
ప్రత్యేక ఇంపాక్ట్ మోడల్ విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ సీజన్ ప్రదర్శనకు వైభవ్ మార్కెట్ విలువ రూ. 34.97 కోట్లు. కానీ అతడి ప్రస్తుత ఐపీఎల్ జీతం కేవలం రూ. 1.1 కోట్లు మాత్రమే.
3. వైభవ్ సూర్యవంశీ వయసు ఎంత, అతడి పేరిట ఉన్న రికార్డు ఏంటి?
వైభవ్ సూర్యవంశీ వయసు కేవలం 15 ఏళ్లు. అతడు బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు. ఐపీఎల్ 2025లో కేవలం 38 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి, పురుషుల టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే అతి పిన్న వయసులో శతకం బాదిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
4. ఐపీఎల్ 2027లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ అతడిని ఎంతకు ఉంచుకోవచ్చు?
ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం ఇంకా భారత జట్టుకు ఆడని (Uncapped) ప్లేయర్ కావడంతో, రాజస్థాన్ రాయల్స్ అతడిని 2027 సీజన్ కోసం కూడా రూ. 1.1 కోట్లకే రిటైన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More