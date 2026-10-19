Prabhas: 2027లో రెబల్ రచ్చ.. ప్రభాస్ నామ సంవత్సరం.. ఫౌజీ, స్పిరిట్ రిలీజ్ ప్లాన్ ఇదే!
Prabhas: 2026 ఇయర్ ను ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ మర్చిపోవాల్సిందే. ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతికి వచ్చిన ‘ది రాజాసాబ్’ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. కానీ 2027లో మాత్రం రెబల్ రచ్చ మామూలూగా ఉండదు. భారీ సినిమాలైన ఫౌజీ, స్పిరిట్ వచ్చే ఏడాది థియేటర్లకు రాబోతున్నాయి. దీంతో వచ్చే ఏడాదిని ప్రభాస్ నామ సంవత్సరమని అంటున్నారు.
Prabhas: 2026లో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన రెండో సినిమా కూడా రిలీజ్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫౌజీ మూవీని డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ చేస్తామని ముందు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దీంతో రెబల్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్ అయ్యారు. కానీ ఈ మూవీ రిలీజ్ ను వాయిదా వేశారు. ఇక తాజాగా స్పిరిట్ రిలీజ్ డేట్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది.
2027లో రచ్చ
ఇప్పుడు పరిస్థితులు చూస్తుంటే 2027లో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ రచ్చ పీక్స్ కు చేరేలా కనిపిస్తోంది. హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్ లో ప్రభాస్ హీరోగా చేస్తున్న ఫౌజీ మూవీ మార్చిలో రిలీజ్ అయ్యే అవకాశముంది. ఇక సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వస్తున్న స్పిరిట్ ఏమో అక్టోబర్ 29న థియేటర్లకు రాబోతుంది.
రిలీజ్ డేట్ ప్లాన్
2027లో ప్రభాస్ సినిమాల రిలీజ్ డేట్ల వెనుక మేకర్స్ పెద్ద ప్లాన్ వేసినట్లే కనిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫౌజీ మూవీని మార్చి 18న రిలీజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అదే నిజమైతే ఈ సినిమాకు ఏకంగా 11 రోజుల్లో రెండు లాంగ్ వీకెండ్లు, రెండు నేషనల్ హాలీడేస్ కలిసి వస్తాయి.
మార్చి 18 అంటే గురువారం ఫౌజీ రిలీజ్ అనుకుంటే.. శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మూవీ జోరు కొనసాగుతోంది. సోమవారం (మార్చి 22) హోలీ సందర్భంగా హాలీడే. ఇక తర్వాతి ఫ్రైడే (గుడ్ ఫ్రైడే) కూడా సెలవే.
దీపావళి రేసులో
ఇక సందీప్ రెడ్డి వంగా ఏమో తన స్పిరిట్ మూవీని 2027 దీపావళి రేసులో నిలిపాడు. అక్టోబర్ 29న దీపావళి. ఆ రోజు శుక్రవారం. ఆ తర్వాత రెండు రోజులు వీకెండ్. ఈ నేపథ్యంలో ఫౌజీ, స్పిరిట్ సినిమాలతో ప్రభాస్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ దుమ్ము దులపడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
డిఫరెంట్ స్టోరీలు
ఫౌజీ, స్పిరిట్ రెండు డిఫరెంట్ స్టోరీలతో వస్తున్న సినిమాలు. ఫౌజీలో ప్రభాస్ ఎమో సోల్జర్ గా కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ అప్డేట్స్ హైప్ పెంచేశాయి. ఇక స్పిరిట్ లో ఏమో పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ అదరగొట్టబోతున్నాడు. ఫౌజీ సినిమాలో ఇమాన్వి హీరోయిన్ కాగా.. స్పిరిట్ లో రెబల్ స్టార్ తో త్రిప్తి డిమ్రి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటుంది.
అయితే స్పిరిట్ మూవీ హిందీ చిత్రం రామాయణ పార్ట్ 2తో పోటీపడనుంది. రణబీర్ కపూర్ హీరోగా నటిస్తున్న రాయాయణ పార్ట్ 2 వచ్చే ఏడాది దీపావళికే థియేటర్లలోకి రానుంది.
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