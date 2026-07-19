Article 370 OTT: ఓటీటీ వాచ్ లిస్ట్ లో ఉండాల్సిన సినిమా- నేషనల్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ ‘ఆర్టికల్ 370’ని ఎందుకు చూడాలంటే? 5 కారణాలు
Article 370 OTT: ప్రతిష్టాత్మక 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్ సహా మూడు ప్రధాన పురస్కారాలను గెలుచుకుని సంచలనం సృష్టించింది ‘ఆర్టికల్ 370’. ఈ నేషనల్ విన్నర్ను ఓటీటీలో ఎందుకు తప్పకుండా చూడాలో చెప్పే 5 కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వెంటనే ఓ లుక్కేయండి.
Article 370 OTT: భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో కేవలం కమర్షియల్ హంగులతోనే కాకుండా, వాస్తవిక సంఘటనలను అంతే గ్రిప్పింగ్గా తెరకెక్కించే సినిమాలకు ఓటీటీ స్పేస్లో ఎప్పుడూ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేషనల్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ గా నిలిచిన ‘ఆర్టికల్ 370’ కూడా ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది.
72వ జాతీయ అవార్డుల్లో ట్రిపుల్ ధమాకా
జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు వెనుక జరిగిన రాజకీయ, వ్యూహాత్మక పరిణామాల నేపథ్యంలో దర్శకుడు ఆదిత్య సుహాస్ జంభాలే ఆర్టికల్ 370 చిత్రాన్ని అద్భుతంగా మలిచాడు. తాజాగా ప్రకటించిన 72వ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్లో ఈ చిత్రం ఏకంగా మూడు ప్రధాన విభాగాల్లో అవార్డులను సొంతం చేసుకుని బాలీవుడ్లో టాప్ విన్నర్గా నిలిచింది.
- 72వ నేషనల్ బెస్ట్ ఫిల్మ్- ఆర్టికల్ 370
- ఉత్తమ నటి- యామీ గౌతమ్ (ఆర్టికల్ 370)
- బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్- శాశ్వత్ సచ్దేవ్ (ఆర్టికల్ 370)
ఓటీటీలో అదుర్స్
2024లో వచ్చిన ‘ఆర్టికల్ 370’ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తాచాటింది. ఆ తర్వాత ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. ఈ థ్రిల్లర్ మూవీ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్స్ నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ నేషనల్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ ను ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
1. నేషనల్ అవార్డ్ ట్రయంఫ్: జాతీయ స్థాయిలో బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్గా నిలిచిన కంటెంట్ ఇది. కాబట్టి సినిమా క్వాలిటీ, కథా బలంపై ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మేకింగ్ వాల్యూస్ పరంగా ఇది క్లాసిక్ స్టాండర్డ్స్ను అందుకుంది.
2. గ్రిప్పింగ్ పొలిటికల్ డ్రామా: కేవలం రొటీన్ యాక్షన్ సీక్వెన్సులపైనే ఆధారపడకుండా.. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, చట్టపరమైన లూప్హోల్స్, జియోపొలిటికల్ సవాళ్లను దాటుకుని ఈ మైల్స్టోన్ మిషన్ను ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనేది మైండ్ బ్లోయింగ్ స్క్రీన్ప్లేతో చూపించారు.
3. యామీ గౌతమ్ - ప్రియమణిల పవర్హౌస్ షో: ఎన్ఐఏ (NIA) ఫీల్డ్ ఏజెంట్గా యామీ గౌతమ్ తన కెరీర్ బెస్ట్, మోస్ట్ ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. పవర్ఫుల్ బ్యూరోక్రాట్ పాత్రలో సౌత్ స్టార్ ప్రియమణి అద్భుతంగా రాణించి కథకు పొలిటికల్ బ్యాక్బోన్లా నిలిచారు.
4. బెస్ట్ స్క్రీన్ప్లే: అనవసరమైన లౌడ్ మెలోడ్రామాను పక్కనపెట్టి, అత్యంత పరిశోధనాత్మకమైన కాన్స్టిట్యూషనల్ అంశాలను సాధారణ ప్రేక్షకుడికి సైతం సులభంగా అర్థమయ్యేలా వేగంగా నడిపించడంలో డైరెక్టర్ సక్సెస్ అయ్యారు.
5. థ్రిల్లింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్: బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న శాశ్వత్ సచ్దేవ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM).. స్క్రీన్ పై జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్లోనూ ఉత్కంఠను
మాస్టర్ పీస్
గతంలో పొలిటికల్ జోనర్ సినిమాలు అంటే కేవలం థియేటర్లలోని ఒక వర్గం ప్రేక్షకులకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేవి. కానీ ఓటీటీ విప్లవం తర్వాత ఇలాంటి మూవీస్ కు రిపీట్ వాల్యూ పెరిగింది. ‘ఆర్టికల్ 370’ థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉండటానికి కారణం ఇదే.
ఏ కమర్షియల్ మసాలా ఎలిమెంట్స్ లేకపోయినా, కేవలం రీసెర్చ్-బేస్డ్ కంటెంట్, ప్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్తో నేషనల్ అవార్డుల జ్యూరీని మెప్పించిన సినిమా ఇది. ప్రతి సినిమా లవర్ వాచ్ లిస్ట్లో ఉండాల్సిన మాస్టర్ పీస్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More