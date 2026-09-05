Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

AK47 Naga Vamsi: నెలంతా ఇక రచ్చ రంబోలా.. వెంకీ ఆదర్శ కుటుంబం క్రేజీ ప్రమోషన్ ప్లాన్.. నాగవంశీ బిగ్ అప్‌డేట్!

AK47 Naga Vamsi: ఆదర్శ కుటుంబం అసలు టైమ్ కు వస్తుందా? రాదా? టీజర్, ట్రైలర్ పై ఎలాంటి చప్పుడు లేదు.. ఇలా వెంకీ మూవీ ఆదర్శ కుటుంబంపై ఎన్నో ప్రశ్నలు. వీటన్నింటికీ ఒక్క ట్వీట్ తో ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ. మూవీ ప్రమోషనల్ ప్లాన్ ను బయటపెట్టాడు. 

Published on: Sep 5, 2026, 18:32:07 IST
By Chandu Shanigarapu
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

AK47 Naga Vamsi: విక్టరీ వెంకటేష్ (Victory Venkatesh), మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ (Trivikram Srinivas) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47’ (#AK47). ఈ మూవీ అప్‌డేట్స్ కోసం వేచి చూస్తున్న అభిమానులకు ప్రముఖ నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ (Suryadevara Naga Vamsi) గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు.

నెలంతా ఇక రచ్చ రంబోలా.. వెంకీ ఆదర్శ కుటుంబం క్రేజీ ప్రమోషన్ ప్లాన్.. నాగవంశీ బిగ్ అప్‌డేట్! (x/haarikahassine)
నెలంతా ఇక రచ్చ రంబోలా.. వెంకీ ఆదర్శ కుటుంబం క్రేజీ ప్రమోషన్ ప్లాన్.. నాగవంశీ బిగ్ అప్‌డేట్! (x/haarikahassine)

ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ డేట్

అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతితో పాటు దసరా సెలవుల కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ కానుంది. థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ చిత్రం కోసం ‘#AK47Month’ పేరుతో నెల రోజుల పాటు ప్రమోషనల్ ధమాకా సృష్టించేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు.

టీజర్, పాటలు, థియేట్రికల్ ట్రైలర్ విడుదల తేదీలతో కూడిన అధికారిక టైమ్‌లైన్‌ను నాగవంశీ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.

నాగవంశీ బిగ్ ప్రమోషనల్ ప్లాన్

​సినిమా అప్‌డేట్స్ ఆలస్యం కావడంపై అభిమానులలో వస్తున్న ఆత్రుతను గమనించిన నిర్మాత నాగవంశీ తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతా వేదికగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

​"మీరంతా 'ఆదర్శ కుటుంబం' అప్‌డేట్స్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారని మాకు తెలుసు. రోజూ మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు.. ఆలస్యమైనందుకు క్షమించండి! వచ్చే నెల రోజులు సర్ ప్రైజ్‌లతో నిండిపోనుంది. అక్టోబర్ 2న థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు దారితీసేలా ప్రమోషన్లు ప్లాన్ చేశాం.

వచ్చే వారం ప్రారంభంలో టీజర్, 2వ వారంలో ఫస్ట్ సింగిల్, సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో థియేట్రికల్ ట్రైలర్ రాబోతున్నాయి. వీటితో పాటు ప్రతి వారం ఒక మ్యూజికల్ కంటెంట్ మీ ముందుకు వస్తుంది. గెట్ రెడీ ఫర్ #AK47Month!" అని నాగవంశీ ట్వీట్ చేశారు.

మూవీపై హైప్

​'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరి', 'మన్మథుడు' వంటి ఆల్‌టైమ్ క్లాసిక్ సినిమాలకు రచయితగా పనిచేసిన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్.. విక్టరీ వెంకటేష్‌ను దర్శకుడిగా ఫుల్ లెంగ్త్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలో డైరెక్ట్ చేయడం ఇదే తొలిసారి.

​ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ సరసన కేజిఎఫ్ ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తుండగా నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్, రావు రమేష్, బ్రహ్మాజీ, వెన్నెల కిషోర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

​హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ (ఎస్.రాధాకృష్ణ - చినబాబు), సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్.తమన్ స్వరాలు అందిస్తున్నారు.

సితార ప్రమోషనల్ ఫార్ములా

'టిల్లు స్క్వేర్', 'లక్కీ భాస్కర్', 'మ్యాడ్' చిత్రాల సమయంలో కూడా సితార బ్యానర్ రిలీజ్‌కు సరిగ్గా 30 రోజుల ముందు నుండి ఆడియన్స్‌లో హైప్ పెంచే వ్యూహాన్ని అమలు చేసింది. ప్రతి వారం ఒక పాజిటివ్ బజ్ (టీజర్, పాటలు, ట్రైలర్) ఇవ్వడం ద్వారా ఆడియన్స్ మైండ్‌లో సినిమా రిలీజ్ డేట్‌ను బలంగా నాటడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సెలవు దినం కావడంతో పాటు ఆపై వచ్చే దసరా పండుగ సెలవులు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను థియేటర్లకు రప్పించడానికి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ రాసిన మార్క్ కామెడీ, తమన్ అందించే ఫ్యామిలీ సాంగ్స్ వర్కవుట్ అయితే దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఆదర్శ కుటుంబం' రికార్డు వసూళ్లు సాధించే అవకాశం ఉంది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/AK47 Naga Vamsi: నెలంతా ఇక రచ్చ రంబోలా.. వెంకీ ఆదర్శ కుటుంబం క్రేజీ ప్రమోషన్ ప్లాన్.. నాగవంశీ బిగ్ అప్‌డేట్!
Home/Entertainment/AK47 Naga Vamsi: నెలంతా ఇక రచ్చ రంబోలా.. వెంకీ ఆదర్శ కుటుంబం క్రేజీ ప్రమోషన్ ప్లాన్.. నాగవంశీ బిగ్ అప్‌డేట్!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes