Aruguru Pathivrathalu Re Release: వెయిటింగ్ ఓవర్..ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే..వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్న మూవీ!
Aruguru Pathivrathalu Re Release: హాస్య బ్రహ్మ ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన బోల్డ్ కామెడీ మూవీ 'ఆరుగురు పతివ్రతలు'. ఈ కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమా చాలా కాలం తర్వాత థియేటర్లలో రీరిలీజ్ కాబోతుంది. వేయికళ్లతో ఈ మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామంటూ నెటిజన్లు పెడుతున్న కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
Aruguru Pathivrathalu Re Release: దర్శకరత్న ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ తెరకెక్కించిన అత్యంత డేరింగ్ సినిమాల్లో 'ఆరుగురు పతివ్రతలు' ఒకటి. ఈ సినిమా 2004 ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో రిలీజైంది. మళ్లీ 22 ఏళ్ల తర్వాత 4కె వర్షన్ లో సరికొత్తగా రీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీ రీ రిలీజ్ డేట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
ఆరుగురు పతివ్రతలు స్టోరీ
ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీ అప్పుడు థియేటర్లలో సెన్సేషన్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీ స్టోరీ, కాన్సెప్ట్ బోల్డ్ అండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఒక వివాహ వేడుక కోసం ఆరుగురు బాల్య స్నేహితులు ఒకచోట కలుస్తారు. ఈ అమ్మాయిలు వారి వైవాహిక జీవితాలు, అనుబంధాలు, అక్రమ సంబంధాలు, కుటుంబ బంధాల నగ్న సత్యాలను ఓపెన్ గా చెప్పుకుంటారు.
ఒకరేమో తన భర్త సంసార సుఖాన్ని ఇవ్వకపోవడంతో వేరేవాడితో పడక పంచుకోవడం గురించి, మరొకరు మతిలేని మొగుడ్ని చేసుకుని పడుతున్న బాధ.. ఇలా ఎవరి ప్రాబ్లెమ్స్ వాళ్లు చెప్పుకుంటారు.
కల్ట్ క్లాసిక్
ఆరుగురు పతివ్రతలు చిత్రం విడుదలైన తొలిరోజుల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయం సాధించలేదు. అయితే, తర్వాతి కాలంలో బుల్లితెరపై, డిజిటల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఆదరణ పొంది ప్రత్యేకమైన కల్ట్ ఫాలోయింగ్ను సంపాదించుకుంది. కల్ట్ క్లాసిక్ అనే గుర్తింపును దక్కించుకుంది.
ఆరుగురు పతివ్రతలు రీరిలీజ్ డేట్
ఈ బోల్డ్ కామెడీ డ్రామా ఆరుగురు పతివ్రతలు సినిమాకు నేటి తరం ప్రేక్షకుల్లోనూ క్రేజ్ ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని రీ రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 'పోచమ్మ ఫిల్మ్స్' (Pochamma Films) సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని 4K డిజిటల్ వర్షన్లో అక్టోబర్ 29న థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించింది.
నెటిజన్ల రియాక్షన్
ఈ రీ-రిలీజ్ వార్త బయటకు రావడంతోనే సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు పాత పోస్టర్లను, సినిమాలోని ఐకానిక్ సీన్లను షేర్ చేస్తూ రచ్చ మొదలుపెట్టారు. థియేటర్లలో ఈ సినిమా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే టిక్కెట్ల బుకింగ్స్ కోసం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
‘‘అందరూ వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా’’, ‘‘సైలెంట్ గా అందరూ టికెట్లు బుక్ చేసుకొని ఓ షో వేస్తారు’’, ‘‘థియేటర్లలో మాములు రచ్చ ఉండదు’’, ‘‘ప్రతి సీన్, ప్రతి షాట్ వర్త్. అప్పుడు థియేటర్లలో మిస్ అయ్యా. ఇప్పుడు మిస్ అయ్యేదే లేదు’’ అంటూ నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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