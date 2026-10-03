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Abhishek Bachchan: కజ్రా రే 2.0కి నేను రెడీనే! కానీ ముందు ఐశ్వర్య, నాన్నను ఒప్పించాలి: అభిషేక్ బచ్చన్ కామెంట్స్

Abhishek Bachchan About Kajra Re 2.0 Song: బాలీవుడ్ ఐకానిక్ హిట్ సాంగ్ 'కజ్రా రే' చిత్రీకరణ సమయంలోని తీపి జ్ఞాపకాలను అభిషేక్ బచ్చన్ తాజాగా పంచుకున్నారు. ఈ పాట 2.0 వెర్షన్ చేయడంపై ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తూనే, ఐశ్వర్య రాయ్, అమితాబ్ బచ్చన్‌లను ఒప్పించడం పెద్ద సవాల్ అని వ్యాఖ్యానించారు.

Published on: Oct 3, 2026, 09:40:45 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Abhishek Bachchan About Kajra Re 2.0 Song: భారతీయ సినీ చరిత్రలో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించిన పాటల్లో 'బంటీ ఔర్ బబ్లీ' చిత్రంలోని 'కజ్రా రే' ఒకటి. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా నేటికీ పెళ్లిళ్లు, వేడుకల్లో ఈ పాట మారుమోగుతూనే ఉంటుంది. అమితాబ్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్, అభిషేక్ బచ్చన్ ఒకే స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తూ చేసిన ఈ ఐకానిక్ డ్యాన్స్ నంబర్ చిత్రీకరణ విశేషాలను అభిషేక్ బచ్చన్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో గుర్తుచేసుకున్నారు.

కజ్రా రే 2.0కి నేను రెడీనే! కానీ ముందు ఐశ్వర్య, నాన్నను ఒప్పించాలి: అభిషేక్ బచ్చన్ కామెంట్స్
కజ్రా రే 2.0కి నేను రెడీనే! కానీ ముందు ఐశ్వర్య, నాన్నను ఒప్పించాలి: అభిషేక్ బచ్చన్ కామెంట్స్

షూటింగ్ కాదు.. అదొక పెద్ద డ్యాన్స్ పార్టీ!

బీబీసీ ఏషియన్ నెట్‌వర్క్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అభిషేక్ బచ్చన్ మాట్లాడుతూ తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. "నా కెరీర్‌లో 'కజ్రా రే' పాట చిత్రీకరణను ఆస్వాదించినంతగా మరే పాటనూ ఆస్వాదించలేదు. షూటింగ్ సెట్ ఒక పెద్ద డ్యాన్స్ పార్టీని తలపించింది" అని అభిషేక్ పేర్కొన్నారు.

అప్పుడే బర్త్ డే వేడుకలు

ఈ పాట చిత్రీకరణ జరుగుతున్న సమయంలోనే తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిగాయని తెలిపారు. దర్శకుడు షాద్ అలీ పాటను ప్లే చేసి, సుమారు నాలుగు గంటల పాటు తమను స్వేచ్ఛగా డ్యాన్స్ చేయమన్నారని అభిషేక్ బచ్చన్ వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తాము సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసిన అల్లరిని కెమెరాలో బంధించి పాటలో జోడించారని చెప్పారు.

'కజ్రా రే 2.0'పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

కల్ట్ స్టేటస్ సొంతం చేసుకున్న ఈ పాటకు రీమేక్ లేదా 2.0 వెర్షన్ చేస్తే మళ్లీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని ప్రశ్నించగా అభిషేక్ బచ్చన్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. "నాకైతే ఆ పాట మళ్లీ చేయడం చాలా ఇష్టం, నేను వెంటనే సిద్ధం! అయితే దానికి ముందు మా నాన్నను, ఐశ్వర్యను మీరు ఒప్పించాల్సి ఉంటుంది" అని నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.

బచ్చన్ ఫ్యామిలీ కలిసి చేసిన పాట

2005లో విడుదలైన 'బంటీ ఔర్ బబ్లీ' చిత్రంలోని ఈ పాటకు శంకర్-ఎహసాన్-లాయ్ సంగీతం అందించగా, గుల్జార్ సాహిత్యం అందించారు. అలీషా చినాయ్, శంకర్ మహదేవన్, జావేద్ అలీ తమ స్వరాలతో ఈ పాటను ఎవర్‌గ్రీన్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలబెట్టారు. బచ్చన్ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి కనిపించిన అరుదైన సందర్భం కావడంతో ఈ పాట పాప్ కల్చర్‌లో చెరగని ముద్ర వేసింది.

'కింగ్' సినిమాతో బిజీగా అభిషేక్

అభిషేక్ బచ్చన్ ప్రస్తుతం సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'కింగ్' చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. షారుఖ్ ఖాన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ బిగ్ బడ్జెట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌లో సుహానా ఖాన్, దీపికా పదుకొణె, రాణి ముఖర్జీ, అర్షద్ వార్సీ, జైదీప్ ఆహ్లావత్, రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. షారుఖ్ కుమార్తె సుహానా ఖాన్‌కు ఇది తొలి థియేట్రికల్ సినిమా కావడం విశేషం.

సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌లో షారుఖ్

డిసెంబర్ 24న థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ సినిమా టీజర్‌లో షారుఖ్ ఖాన్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ "భయం కాదు.. భయానకం నేను" అని చెప్పే డైలాగ్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. ఒకవైపు ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, 'కజ్రా రే' నాటి తీపి గుర్తును అభిషేక్ బచ్చన్ పంచుకోవడం బాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చగా మారింది.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Abhishek Bachchan: కజ్రా రే 2.0కి నేను రెడీనే! కానీ ముందు ఐశ్వర్య, నాన్నను ఒప్పించాలి: అభిషేక్ బచ్చన్ కామెంట్స్
Home/Entertainment/Abhishek Bachchan: కజ్రా రే 2.0కి నేను రెడీనే! కానీ ముందు ఐశ్వర్య, నాన్నను ఒప్పించాలి: అభిషేక్ బచ్చన్ కామెంట్స్
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