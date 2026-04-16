Thiruveer: మా అమ్మానాన్న కర్మకాండలు కూడా చేయలేకపోయాను.. అందరూ తిట్టారు.. ఆ అపరాధ భావం నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది: తిరువీర్
Thiruveer: యువ నటుడు తిరువీర్ సినిమాల కోసం తాను చేసిన త్యాగాలను, పడిన కష్టాలను వివరిస్తూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. అతడు నటించిన పాపం ప్రతాప్ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన తల్లిదండ్రులకు కూడా కర్మకాండలు చేయలేకపోయినట్లు వివరించాడు.
Thiruveer: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ యాక్టర్ తిరువీర్ (Thiruveer) తన జీవితంలోని అత్యంత విషాదకరమైన కోణాన్ని బయటపెట్టాడు. వృత్తి పట్ల నిబద్ధత కారణంగా కన్నవారి కడచూపుకు కూడా నోచుకోలేకపోయానని అతడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రస్తుతం అతడు నటించిన ‘పాపం ప్రతాప్’ విడుదలవుతున్న తరుణంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
"ఆ అపరాధ భావం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది"
గ్లామర్ ప్రపంచంలో నటులు అనుభవించే కష్టాల వెనుక మనకు తెలియని ఎన్నో త్యాగాలు ఉంటాయి. తాజాగా 'గుల్టే' (Gulte)కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తిరువీర్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన ఒక గుండె కోతలాంటి ఘటనను వివరించాడు.
"సినిమా కంటిన్యూటీ ఇష్యూస్ కారణంగా నేను నా తల్లిదండ్రుల అంతిమ సంస్కారాలకు హాజరుకాలేకపోయాను. ఉన్న ఒక్క కొడుకువై ఉండి కూడా ఈ మాత్రం చేయలేవా అని బంధువులు నన్ను తిట్టారు. ఆ బాధ, అపరాధ భావం నా జీవితాంతం నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది" అని తిరువీర్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
బొమ్మల రామారం చేస్తున్నప్పుడు తన తండ్రి, పలాస చేస్తున్నప్పుడు తన తల్లి చనిపోయారని తిరువీర్ చెప్పాడు. ఇద్దరికీ కర్మకాండలు చేయకపోవడంతో చుట్టాలు తిట్టారని, సినిమాలంటాడు.. ఎక్కడా కనిపించడు అని కూడా అన్నారని అతడు వాపోయాడు.
కానీ సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఉంటే, గడ్డం లేదా జుట్టు లుక్ మారకూడదనే నిబంధనలు నటులను ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోకి నెడతాయో ఈ ఘటన అద్దం పడుతోంది. తన వ్యక్తిగత విషాదాన్ని పక్కన పెట్టి వృత్తి కోసం అతడు చేసిన త్యాగం విని నెటిజన్లు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.
‘పాపం ప్రతాప్’పై భారీ ఆశలు
తిరువీర్ గతంలో నటించిన 'మసూద', 'పరేషాన్' వంటి చిత్రాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో కమర్షియల్ సక్సెస్ సాధించలేకపోయాయి. అయితే ఇప్పుడు వస్తున్న ‘పాపం ప్రతాప్’ విషయంలో అతడు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. బలమైన ప్రొడక్షన్ హౌస్ మద్దతుతో పాటు, సినిమా ప్రమోషన్స్ కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ సినిమా తిరువీర్ కెరీర్కు సరైన బ్రేక్ ఇస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 17) మూవీ రిలీజ్ కానుంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద కలిసొచ్చే అవకాశం
ప్రస్తుత బాక్సాఫీస్ పరిస్థితిని గమనిస్తే పెద్ద సినిమాల పోటీ ఏమీ లేదు. సోలో రిలీజ్ దొరకడం 'పాపం ప్రతాప్'కు ఒక ప్లస్ పాయింట్. సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే చాలు, ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టే అవకాశం ఉంది.
తన ప్రతిభతో ఇప్పటికే మంచి పేరు సంపాదించుకున్న తిరువీర్.. ఈ సినిమాతో కమర్షియల్ హిట్ను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంటారని అతని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తిరువీర్ ఎందుకు తన పేరెంట్స్ అంతిమ సంస్కారాలకు హాజరు కాలేకపోయారు?
తను నటిస్తున్న సినిమా షూటింగ్ కంటిన్యూటీ (గడ్డం, జుట్టు వంటివి మారకూడదు), షెడ్యూల్స్ కారణంగా ఆయన తన తల్లిదండ్రుల చివరి కర్మలకు హాజరు కాలేకపోయానని వెల్లడించారు.
2. తిరువీర్ నటించిన తదుపరి సినిమా ఏది?
ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన ‘పాపం ప్రతాప్’ (Papam Prathap) విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.
3. తిరువీర్ గతంలో నటించిన విజయవంతమైన సినిమాలు ఏవి?
తిరువీర్ 'మసూద' (Masooda) సినిమాతో మంచి గుర్తింపు పొందారు. అలాగే 'పరేషాన్', 'జార్జి రెడ్డి', 'పలాస 1978' వంటి చిత్రాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
