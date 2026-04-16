    Thiruveer: మా అమ్మానాన్న కర్మకాండలు కూడా చేయలేకపోయాను.. అందరూ తిట్టారు.. ఆ అపరాధ భావం నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది: తిరువీర్

    Thiruveer: యువ నటుడు తిరువీర్ సినిమాల కోసం తాను చేసిన త్యాగాలను, పడిన కష్టాలను వివరిస్తూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. అతడు నటించిన పాపం ప్రతాప్ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన తల్లిదండ్రులకు కూడా కర్మకాండలు చేయలేకపోయినట్లు వివరించాడు.

    Apr 16, 2026, 21:18:27 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Thiruveer: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ యాక్టర్ తిరువీర్ (Thiruveer) తన జీవితంలోని అత్యంత విషాదకరమైన కోణాన్ని బయటపెట్టాడు. వృత్తి పట్ల నిబద్ధత కారణంగా కన్నవారి కడచూపుకు కూడా నోచుకోలేకపోయానని అతడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రస్తుతం అతడు నటించిన ‘పాపం ప్రతాప్’ విడుదలవుతున్న తరుణంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

    Thiruveer: మా అమ్మానాన్న కర్మకాండలు కూడా చేయలేకపోయాను.. అందరూ తిట్టారు.. ఆ అపరాధ భావం నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది: తిరువీర్
    Thiruveer: మా అమ్మానాన్న కర్మకాండలు కూడా చేయలేకపోయాను.. అందరూ తిట్టారు.. ఆ అపరాధ భావం నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది: తిరువీర్

    "ఆ అపరాధ భావం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది"

    గ్లామర్ ప్రపంచంలో నటులు అనుభవించే కష్టాల వెనుక మనకు తెలియని ఎన్నో త్యాగాలు ఉంటాయి. తాజాగా 'గుల్టే' (Gulte)కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తిరువీర్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన ఒక గుండె కోతలాంటి ఘటనను వివరించాడు.

    "సినిమా కంటిన్యూటీ ఇష్యూస్ కారణంగా నేను నా తల్లిదండ్రుల అంతిమ సంస్కారాలకు హాజరుకాలేకపోయాను. ఉన్న ఒక్క కొడుకువై ఉండి కూడా ఈ మాత్రం చేయలేవా అని బంధువులు నన్ను తిట్టారు. ఆ బాధ, అపరాధ భావం నా జీవితాంతం నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది" అని తిరువీర్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.

    బొమ్మల రామారం చేస్తున్నప్పుడు తన తండ్రి, పలాస చేస్తున్నప్పుడు తన తల్లి చనిపోయారని తిరువీర్ చెప్పాడు. ఇద్దరికీ కర్మకాండలు చేయకపోవడంతో చుట్టాలు తిట్టారని, సినిమాలంటాడు.. ఎక్కడా కనిపించడు అని కూడా అన్నారని అతడు వాపోయాడు.

    కానీ సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఉంటే, గడ్డం లేదా జుట్టు లుక్ మారకూడదనే నిబంధనలు నటులను ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోకి నెడతాయో ఈ ఘటన అద్దం పడుతోంది. తన వ్యక్తిగత విషాదాన్ని పక్కన పెట్టి వృత్తి కోసం అతడు చేసిన త్యాగం విని నెటిజన్లు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.

    ‘పాపం ప్రతాప్’‌పై భారీ ఆశలు

    తిరువీర్ గతంలో నటించిన 'మసూద', 'పరేషాన్' వంటి చిత్రాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో కమర్షియల్ సక్సెస్ సాధించలేకపోయాయి. అయితే ఇప్పుడు వస్తున్న ‘పాపం ప్రతాప్’ విషయంలో అతడు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. బలమైన ప్రొడక్షన్ హౌస్ మద్దతుతో పాటు, సినిమా ప్రమోషన్స్ కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ సినిమా తిరువీర్ కెరీర్‌కు సరైన బ్రేక్ ఇస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 17) మూవీ రిలీజ్ కానుంది.

    బాక్సాఫీస్ వద్ద కలిసొచ్చే అవకాశం

    ప్రస్తుత బాక్సాఫీస్ పరిస్థితిని గమనిస్తే పెద్ద సినిమాల పోటీ ఏమీ లేదు. సోలో రిలీజ్ దొరకడం 'పాపం ప్రతాప్'కు ఒక ప్లస్ పాయింట్. సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే చాలు, ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టే అవకాశం ఉంది.

    తన ప్రతిభతో ఇప్పటికే మంచి పేరు సంపాదించుకున్న తిరువీర్.. ఈ సినిమాతో కమర్షియల్ హిట్‌ను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంటారని అతని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. తిరువీర్ ఎందుకు తన పేరెంట్స్ అంతిమ సంస్కారాలకు హాజరు కాలేకపోయారు?

    తను నటిస్తున్న సినిమా షూటింగ్ కంటిన్యూటీ (గడ్డం, జుట్టు వంటివి మారకూడదు), షెడ్యూల్స్ కారణంగా ఆయన తన తల్లిదండ్రుల చివరి కర్మలకు హాజరు కాలేకపోయానని వెల్లడించారు.

    2. తిరువీర్ నటించిన తదుపరి సినిమా ఏది?

    ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన ‘పాపం ప్రతాప్’ (Papam Prathap) విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

    3. తిరువీర్ గతంలో నటించిన విజయవంతమైన సినిమాలు ఏవి?

    తిరువీర్ 'మసూద' (Masooda) సినిమాతో మంచి గుర్తింపు పొందారు. అలాగే 'పరేషాన్', 'జార్జి రెడ్డి', 'పలాస 1978' వంటి చిత్రాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Thiruveer: మా అమ్మానాన్న కర్మకాండలు కూడా చేయలేకపోయాను.. అందరూ తిట్టారు.. ఆ అపరాధ భావం నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది: తిరువీర్
    Home/Entertainment/Thiruveer: మా అమ్మానాన్న కర్మకాండలు కూడా చేయలేకపోయాను.. అందరూ తిట్టారు.. ఆ అపరాధ భావం నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది: తిరువీర్
