మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చి దక్షిణాది ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకుంటోంది బ్యూటిపుల్ దీప్శిక చంద్రన్. కన్నడ సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ మార్క్లో నటించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్న దీప్శిక క్వీన్ మార్క్గా పిలవబడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దీప్శిక చంద్రన్ బయో, ఫొటోలు తదితర అంశాలపై లుక్కేద్దాం.
కన్నడ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ మార్క్ మూవీ కర్ణాటక అంతటా థియేటర్లలో అదరగొడుతోంది. కన్నడ స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్ హీరోగా చేసిన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. అయితే, ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న మార్క్ సినిమాలో హీరోయిన్ దీప్శిక చంద్రన్ నటన హైలెట్స్లో భాగమైంది.
యాక్షన్ బ్లాక్తో
మార్క్ చిత్రంలో దీప్శిక చంద్రన్ నటన ఈలలు, చప్పట్లు కొట్టేలా చేస్తోందని సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అయితే, మార్క్ మూవీలో హీరోయిన్ దీప్శిక చంద్రన్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ప్రేక్షకులందరిని అలరించింది. ముఖ్యంగా దీప్శిక యాక్షన్ బ్లాక్తో అదరగొట్టింది. దాంతో ఆమె చేసిన యాక్షన్ ఎపిసోడ్కు సూపర్ క్రేజ్ వస్తోంది.
క్వీన్ ఆఫ్ మార్క్ అంటూ
ఈ నేపథ్యంలో దీప్శిక చంద్రన్ను "మార్క్ క్వీన్","క్వీన్ ఆఫ్ మార్క్" అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు ఆడియెన్స్, నెటిజన్స్. దీంతో ఇంటర్నెట్లో దీప్శిక చంద్రన్ హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది. ఫలితంగా ఇవన్నీ మార్క్ సినిమాకు ప్లస్గా మారాయి.
మైల్ స్టోన్గా నిలిచినందుకు
థియేటర్ స్పందన, పాజిటివ్ మౌత్ టాక్ మార్క్ సినిమాను కన్నడ మార్కెట్లో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిపాయి. అలాగే, దీప్శిక చంద్రన్ పాత్ర సినిమాలో బలంగా నిలిచింది. కర్ణాటక అంతటా మార్క్ తన విజయవంతమైన ప్రదర్శనను కొనసాగిస్తుండగా దీప్శిక చంద్రన్పై చూపిస్తున్న ఆడియెన్స్ ఆదరణ ఆమె కెరీర్లో ఒక మైల్ స్టోన్గా నిలిచిందని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది.
దీప్శిక చంద్రన్ గ్లామర్ షో
ఇదిలా ఉంటే, మార్క్లో నటన, యాక్షన్తో ఆకట్టుకున్న దీప్శిక చంద్రన్ గ్లామర్ షోతో కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తుంటుంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ తన లేటెస్ట్ ఫోటోషూట్లతో కుర్రకారు గుండెల్లో సెగలు రేపుతోంది ఈ కేరళ కుట్టి.
కళ్లతోనే భావాలు
మాలీవుడ్కు చెందిన దీప్శిక చంద్రన్ అంటే కేవలం అందమే కాదు, కళ్లతోనే భావాలను పలికించే నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా ఆమె ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసే ఫోటోలు ఆమె ఫ్యాషన్ సెన్స్ను చాటి చెబుతాయి. క్లాసిక్ శారీ లుక్లో కనిపించినా, మోడ్రన్ వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్ ధరించినా ఆమెకు బాగా నప్పుతాయి.
మ్యాజిక్ ఉంది
ఇక తాజాగా దీప్శిక చంద్రన్ షేర్ చేసిన ఫోటోల్లో తన అందచందాలతో నెటిజన్లను కట్టిపడేస్తోంది. "ఆ కళ్లలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది" అంటూ అభిమానులు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.