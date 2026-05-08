Riva Arora: గుమ్మం దగ్గర మొదలై, లిఫ్ట్ వరకు మానసిక వేధింపులు- దుర్భాషలాడిన డెలివరీ ఏజెంట్పై ఉరి నటి రివా అరోరా ఫిర్యాదు
Riva Arora Alleges Harassment Blinkit Delivery Agent: గ్రాసరీ యాప్ ద్వారా ఆర్డర్ ఇస్తే ఇంటికి వచ్చిన డెలివరీ ఏజెంట్ దురుసుగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా, అసభ్య పదజాలంతో వేధించాడని బ్యూటిఫుల్ రివా అరోరా ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై ఆమె ముంబై పోలీసులను ఆశ్రయించగా, వారు తక్షణమే స్పందించి చర్యలు తీసుకున్నారు.
Riva Arora Alleges Harassment Blinkit Delivery Agent: బాలీవుడ్లో 'ఉరి', 'గుంజన్ సక్సేనా' వంటి చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ నటి రివా అరోరాకు ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. ఏప్రిల్ 26న మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల సమయంలో నిత్యావసర సరుకులు అందించే 'బ్లింకిట్' (Blinkit) యాప్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులను డెలివరీ చేసేందుకు వచ్చిన వ్యక్తి వింతగా ప్రవర్తించాడట. తొలుత డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడే అతని మాట తీరు బాగోలేదని, తన తల్లి నిషా అరోరా వారించినా అతడు పట్టించుకోలేదని రివా పేర్కొన్నారు.
గుమ్మం దగ్గర మొదలై.. లిఫ్ట్ వరకు వేధింపులు
విషయం అక్కడితో ఆగకుండా, ఆ ఏజెంట్ వెనుతిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో లిఫ్ట్ దగ్గర రివా సోదరి ముస్కాన్ అరోరాకు ఎదురయ్యాడు. అక్కడ కూడా అతడు రెచ్చగొట్టేలా, అసభ్యకరమైన భాషలో మాట్లాడటంతో పరిస్థితి విషమించింది. ఎటువంటి కారణం లేకపోయినా గుమ్మం దగ్గర మొదలై లిఫ్ట్ వరకు దాదాపు 30 నుంచి 40 నిమిషాల పాటు ఆ వ్యక్తి దుర్భాషలాడి తమను మానసిక వేధింపులకు గురిచేశాడని రివా అరోరా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పోలీసుల రంగప్రవేశం.. అడ్డుకున్న కుటుంబ సభ్యులు
బ్లింకిట్ డెలివరీ ఏజెంట్ అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం చేయగా, రివా కుటుంబ సభ్యులు కిందకు వెళ్లి అతడిని అడ్డుకున్నారు. వెంటనే ముంబై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. "పోలీసులు చాలా వేగంగా స్పందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆ వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం చట్టపరమైన ప్రక్రియలో ఉంది" అని రివా అరోరా వెల్లడించారు. అపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కూడా తమకు అండగా నిలిచారని ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
కేవలం పోలీసులకే కాకుండా, సదరు డెలివరీ సంస్థ 'బ్లింకిట్'కు కూడా అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశామని, వారి నుంచి సరైన స్పందన కోసం వేచి చూస్తున్నామని రివా అరోరా తెలిపారు. ఈ ఘటనపై వివరణ కోరగా సదరు సంస్థ నుంచి ఇంకా ఎటువంటి స్పందన రాలేదు.
కంపెనీల బాధ్యతపై రివా అరోరా గళం
ఇలాంటి ఘటనలు మరెవరికీ ఎదురుకాకూడదనే తాను బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నానని రివా స్పష్టం చేశారు. డెలివరీ సంస్థలు తమ ఏజెంట్లను నియమించుకునేటప్పుడు కఠినమైన తనిఖీలు (Background Verification) చేపట్టాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
కేవలం వస్తువులను చేరవేయడమే కాకుండా, కస్టమర్లతో ఎలా ప్రవర్తించాలనే అంశంపై వారికి శిక్షణ ఇవ్వాలని సూచించారు. "గౌరవం అనేది ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి. చిన్న విషయమే కదా అని అసభ్య ప్రవర్తనను భరించకూడదు. మనం గొంతు ఎత్తినప్పుడే వ్యవస్థలో మార్పు వస్తుంది" అని రివా అరోరా పేర్కొన్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రివా అరోరా ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏమిటి?
ఓ డెలివరీ యాప్ ఏజెంట్ తన ఇంటికి వచ్చి అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడని, దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు తమ కుటుంబాన్ని వేధించాడని రీవా ఆరోపించారు.
2. ఈ ఘటనపై పోలీసులు స్పందించారా?
అవును, ముంబై పోలీసులు సమాచారం అందిన వెంటనే స్పందించి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని తదుపరి చర్యలు చేపట్టారు.
3. ఏ డెలివరీ సంస్థపై ఫిర్యాదు చేశారు?
రివా అరోరా 'బ్లింకిట్' (Blinkit) సంస్థకు మరియు పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
4. రివా అరోరా ఏ సినిమాల్లో నటించారు?
ఆమె 'ఉరి: ద సర్జికల్ స్ట్రైక్', 'గుంజన్ సక్సేనా: ద కార్గిల్ గర్ల్' వంటి హిట్ చిత్రాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
